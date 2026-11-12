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Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Devre arasında ilk 11'e doğrudan katkı sağlayabilecek isimler ile kadrosuna takviye yapmak isteyen Galatasaray, 2 yeni transferiyle ara transferde vedalaşmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yükselen grafiği ile dikkat çeken, Trendyol Süper Lig'de ise gözünü üst üste 5. şampiyonluğa diken Galatasaray'da devre arası planları netleşiyor.

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Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Sarı-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde takviye yapılacak bölgeler ve ilk 11'de katkı sağlayabilecek isimler büyük bir titizlikle belirleniyor.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Öte yandan mali yükü azaltmak isteyen yönetim, vedalaşılacak futbolcular için de harekete geçti.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

ÇİFTE VEDA PLANI

Bu doğrultuda yaz döneminde kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu ön plana çıkıyor.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

TRT Spor'da servis edilen habere göre; iki oyuncunun performansları teknik ekipten geçer not alamadı.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Galatasaray, hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla anlaşma sağlayarak kiralık sözleşmeleri feshetmek istiyor.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Sezon başında Burnley'den kiralanan Ugochukwu, 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Fransız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 7 resmi maçta yalnızca 123 dakika sahada kalabildi.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ise geldiği günden bu yana yalnızca TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 22 dakika forma giydi.

Galatasaray'da 2 yeni transfer devre arası yolcu! Teknik ekipten geçer not alamadılar

21 yaşındaki futbolcunun 28 milyon euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.

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