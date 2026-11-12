UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yükselen grafiği ile dikkat çeken, Trendyol Süper Lig'de ise gözünü üst üste 5. şampiyonluğa diken Galatasaray'da devre arası planları netleşiyor. Sarı-kırmızılı ekipte ara transfer döneminde takviye yapılacak bölgeler ve ilk 11'de katkı sağlayabilecek isimler büyük bir titizlikle belirleniyor. Öte yandan mali yükü azaltmak isteyen yönetim, vedalaşılacak futbolcular için de harekete geçti. ÇİFTE VEDA PLANI Bu doğrultuda yaz döneminde kiralık olarak kadroya katılan Lesley Ugochukwu ve Bitshiabu ön plana çıkıyor. TRT Spor'da servis edilen habere göre; iki oyuncunun performansları teknik ekipten geçer not alamadı. Galatasaray, hem oyuncu hem de kulüp tarafıyla anlaşma sağlayarak kiralık sözleşmeleri feshetmek istiyor. Sezon başında Burnley'den kiralanan Ugochukwu, 22.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonuna sahip. Fransız futbolcu, bu sezon sarı-kırmızılı forma ile çıktığı 7 resmi maçta yalnızca 123 dakika sahada kalabildi. Leipzig'den kiralanan Bitshiabu ise geldiği günden bu yana yalnızca TÜMOSAN Konyaspor deplasmanında 22 dakika forma giydi. 21 yaşındaki futbolcunun 28 milyon euro'luk şarta bağlı satın alma opsiyonu bulunuyor.