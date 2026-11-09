Beşiktaş, zaten üstün oynadığı bir maçta rakip 10 kişi kalınca kontrolü daha da eline aldı. Gençlerbirliği, serbest vuruş için Beşiktaş kalesine yüklendiğinde Beşiktaş kontratağa çıktı. Yine ilk golde olduğu gibi Trossard ve Vlahovic iş birliği vardı. Trossard "Al da at" dedi, Vlahovic kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Beşiktaş iyice rahatladı. Gençlerbirliği, 10 kişi kalmasıyla beraber ikinci yarıda çok fazla varlık gösteremedi. Topa sahip olan ve tehlikeli ataklar geliştiren siyahbeyazlılar oldu.
88. dakikada bu sefer roller değişti. Vlahovic harika bir pas attı, Trossard vurdu. Kaleye giden topa Poku dokundu ve fark üçe çıktı. Beşiktaş, millî ara öncesi rakiplerinin puan kaybetmediği haftada evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 yendi. 10 Kasım Salı günü, Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikalinin 88. yılında sevgi, saygı ve özlemle anıyorum.
TURGAY DEMİR - TROSSARD KALİTESİ BİR BAŞKA
Kasımpaşa'ya kaptırılan iki puan ve Celtic deplasmanında iyi oyuna rağmen alınan mağlubiyet, Beşiktaş'a ders olmuş belli ki. Normal şartlardaki Beşiktaş seyircisi önünde, Gençlerbirliği'ne nefes aldırmaz, risk alarak oynar ve atak üstüne atak yaparak daha ilk yarıda fark yapma peşinde koşardı. Maçın başından itibaren, hatta rakip 10 kişi kaldıktan ve iki gol atmışken de kontrollü oyunu tercih etti Kartal.
Bana göre Italiano da bir öz eleştiri yapmış. Çünkü bu kez rotasyonunu akıllıca yaptı. Sağ kanatta etkisiz eleman konumuna gelen İlhan Fakılı'yı alışık olduğu sol kanada alırken, Trossard'ı sağda kullandı. Belçikalı da resmen klasını konuşturup şov yaptı. Resmî rakamlara göre bu maçta üç asist yaptı ama bana göre işin gerçeği bir gol, iki asist. Çünkü Poku dokunmasa da Trossard'ın zor durumda yaptığı o mükemmel aşırtma vuruş golle sonuçlanacaktı.
Dün gece üç harika adam izledim vesselam... Orkun bir maestro gibi takımı yönetti... Vlahovic sürekli önüne toplar istedi, araya iyi koşular yaptı; ihtiyacı olan pasları da Trossard attı. Şahane iki golle maçı kotaran Vlahovic, bir kez de karşı karşıya kaldığı İrfan Can'a takıldı. İrfan Can'ı da kutlamak gerek. Dört ya da beş net pozisyonun gol olmasını önledi.