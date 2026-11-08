Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Kasımpaşa beraberliği ve Celtic mağlubiyetinin ardından taraftarı önünde kazanmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda Fabio Miretti forma giyemeyecek. Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek moral bulan Gençlerbirliği ise İstanbul deplasmanında puan mücadelesi verecek.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Ligde 19 puanla beşinci sırada bulunan siyah-beyazlılar, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini güçlendirmek istiyor. Geride kalan haftada Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise Celtic deplasmanından 3-2'lik mağlubiyetle döndü. Konuk Gençlerbirliği ise son maçında Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup ederek haftalar sonra galibiyet sevinci yaşadı. İki takımın mücadelesi öncesinde karşılaşmanın saati, yayın kanalı ve muhtemel kadroları merak konusu oldu.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 8 Kasım 2026 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 21.00'de başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan olarak açıklandı.

BEŞİKTAŞ-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Gençlerbirliği karşılaşması beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde Beşiktaş'ta Fabio Miretti'nin sakatlığı bulunuyor. İtalyan futbolcunun bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Öte yandan Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Leandro Trossard sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç futbolcu, Gençlerbirliği karşısında kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçında cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHADA GÖZÜ KAPALI

Siyah-beyazlı ekip, bu sezon Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda başarılı bir grafik sergiledi. Beşiktaş, taraftarı önünde çıktığı beş lig maçında da sahadan galibiyetle ayrıldı. Eyüpspor, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK, Kocaelispor ve İstanbul Başakşehir'i mağlup eden siyah-beyazlılar, Gençlerbirliği karşısında da kazanarak bu seriyi devam ettirmek istiyor. Söz konusu maçlarda 14 gol atan Beşiktaş, kalesinde üç gol gördü.

GENÇLERBİRLİĞİ 5 GOLLÜ GALİBİYETLE GELİYOR

Gençlerbirliği, Beşiktaş deplasmanına Alanyaspor karşısında aldığı farklı galibiyetin moraliyle çıkacak. Kırmızı-siyahlı ekip, sahasında oynadığı son karşılaşmada Corendon Alanyaspor'u 5-0 mağlup etti. Bu sonuçla yedi maçlık galibiyet hasretine son veren başkent temsilcisi, zorlu İstanbul deplasmanında da puan almak istiyor. 10 haftada üç galibiyet, iki beraberlik ve beş mağlubiyet yaşayan Gençlerbirliği, 11 puanla haftaya girdi.

BEŞİKTAŞ - GENÇLERBİRLİĞİ CANLI SKOR İÇİN TIKLAYIN!