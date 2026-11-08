Beşiktaş - Gençlerbirliği maçının VAR'ı açıklandı!

Beşiktaş'ın, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği’ni ağırlayacağı maçın VAR ekibi belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Günün ve haftanın son maçında Beşiktaş, saat 21.00'de Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

Müsabakada Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda Davut Dakul Çelik oturacak. AVAR'da ise Candaş Elbil bulunacak.