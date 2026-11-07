TRANSFER HABERİ: Beşiktaş'ta flaş Milot Rashica kararı!

Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Stoper hattına takviye yapma kararı alan siyah beyazlılar, istenen transferi gerçekleştirebilmek için Milot Rashica ile yollarını ayıracak. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nde Celtic'e yenilen Beşiktaş, bu sezonki 5. deplasman mağlubiyetini alırken savunma yine S.O.S verdi. Crystal Palace maçında Tiago Djalo'nun, Celtic karşısında ise Emmanuel Agbadou'nun pas hataları gole sebep oldu. Özellikle Amed yenilgisiyle başlayan periyotta 1.5 aydır defansta çözüm bulunamaması teknik direktör Vincenzo Italiano'yu çileden çıkardı.

Son 8 maçta yenilen 15 gol tüm stoperlerin sorgulanmasını gündeme getirirken Nübel'in performansı da tartışmaya açıldı. Yaz döneminde Italiano'nun son hamleyi orta sahaya yapmak istemesi nedeniyle stoper transferi geri plana itilmiş ve son gün yerli alternatif olarak Ümit Akdağ kadroya dahil edilmişti. Ancak savunmadaki kriz nedeniyle ocak ayında orta sahanın yanı sıra stoper takviyesi gündeme dahil edildi. Yönetim bu konudaki çalışmalarına başlarken yabancı kontenjanının dolu olması Beşiktaş'ın önüne bir başka sorunu getirdi. Sabah'ta yer alan habere göre, gönderilmesi düşünülen isimlerin başında Milot Rashica geliyor. Diğer futbolculara ise performanslarına göre karar verilecek.