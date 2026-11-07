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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında 8 Kasım Pazar günü evinde karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş, Gençlerbirliği maçına hazır!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında karşılaşacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki idman, kondisyon ve taktik çalışması şeklinde gerçekleşti. Isınma koşularıyla başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma ve taktik çalışmanın ardından duran top çalışmasıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, 8 Kasım Pazar günü saat 21.00'de Tüpraş Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşılaşacak.

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