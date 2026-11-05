Beşiktaş penaltı kazandı!
Beşiktaş, Celtic deplasmanında Junior Olaitan'ın 53. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beninli futbolcu, kaleci Johnstone'un penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından dönen topu ağlarla buluşturdu.
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi.
İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah-beyazlılar, 53. dakikada Ernest Poku'ya yapılan müdahale nedeniyle penaltı kazandı.
Topun başına geçen Junior Olaitan'ın penaltı vuruşu, kaleci Johnstone tarafından kurtarılsa da Beninli oyuncu, dönen topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.
⚽ Junior Olaitaaaaannn!! Penaltıyı kaçırdı kendisi tamamladı, üçlüyü de çektirdi! Temsilcimiz deplasmanda öne geçti. https://t.co/IUn7ZKdUvo— TRT Spor (@trtspor) November 5, 2026
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Not: Görüntü TRT'den alınmıştır.