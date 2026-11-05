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Beşiktaş penaltı kazandı!

Beşiktaş, Celtic deplasmanında Junior Olaitan'ın 53. dakikada penaltıdan kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Beninli futbolcu, kaleci Johnstone'un penaltı vuruşunu kurtarmasının ardından dönen topu ağlarla buluşturdu.

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Beşiktaş penaltı kazandı!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Beşiktaş, Celtic ile karşı karşıya geldi.

İlk yarısı golsüz biten karşılaşmada siyah-beyazlılar, 53. dakikada Ernest Poku'ya yapılan müdahale nedeniyle penaltı kazandı.

Topun başına geçen Junior Olaitan'ın penaltı vuruşu, kaleci Johnstone tarafından kurtarılsa da Beninli oyuncu, dönen topu ağlara göndererek Beşiktaş'ı 1-0 üstünlüğe taşıdı.

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Beşiktaş penaltı kazandı! - 1

Not: Görüntü TRT'den alınmıştır.

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