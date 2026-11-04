Beşiktaş'ta Junior Olaitan'a milli davet!

Beşiktaş'ın başarılı futbolcusu Junior Olaitan'a, ülkesinin Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı maçlar öncesi milli davet geldi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş'ta sergilediği performansla dikkat çeken Junior Olaitan'a ülkesinden milli davet geldi.

Siyah-beyazlı futbolcu, Benin Milli Takımı'nın kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti ile oynayacağı iki karşılaşmanın aday kadrosuna dahil edildi.

BENİN'İN MAÇ PROGRAMI

Benin Milli Takımı, kasım ayında Orta Afrika Cumhuriyeti ile iki kez karşı karşıya gelecek.

12 Kasım 2026: Benin - Orta Afrika Cumhuriyeti

16 Kasım 2026: Orta Afrika Cumhuriyeti - Benin (Deplasman)

BEŞİKTAŞ'TAKİ PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Beşiktaş formasıyla gösterdiği performansla takımın önemli isimlerinden biri haline gelen Junior Olaitan, hücumdaki üretkenliğiyle ön plana çıkıyor.

Siyah-beyazlı ekipte bu sezon 2 gol ve 7 asistlik katkı sağlayan Olaitan, milli takımda da forma şansı bulmayı hedefliyor.