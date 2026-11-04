Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı! Orkun ve Poku kadroda

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Celtic deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlıların İskoçya kafilesi açıklandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı! Orkun ve Poku kadroda

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic deplasmanına konuk olacak.

Siyah-beyazlı ekibin İskoçya kafilesi açıklandı.

Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Orkun Kökçü ve Kasımpaşa maçında hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Ernest Poku kafilede yer aldı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU


Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı! Orkun ve Poku kadroda - 1

#Beşiktaş #Kasımpaşa #İskoçya #Orkun Kökçü #Celtic
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş, Celtic maçına hazır
Sonraki Haber
Beşiktaş, Celtic maçına hazır