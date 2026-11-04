Beşiktaş'ın Celtic maçı kadrosu açıklandı! Orkun ve Poku kadroda
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, Celtic deplasmanına konuk olacak. Siyah-beyazlıların İskoçya kafilesi açıklandı. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında temsilcimiz Beşiktaş, 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic deplasmanına konuk olacak.
Siyah-beyazlı ekibin İskoçya kafilesi açıklandı.
Beşiktaş'ta sakatlığı sebebiyle takımdan uzak kalan Orkun Kökçü ve Kasımpaşa maçında hastalığı sebebiyle kadroda yer almayan Ernest Poku kafilede yer aldı.
İŞTE BEŞİKTAŞ'IN KAMP KADROSU