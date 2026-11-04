Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş, Celtic maçına hazır

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin dördüncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Celtic maçının hazırlıklarını tamamladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş, Celtic maçına hazır

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Kondisyon çalışmasıyla süren idmanın basına kapalı bölümünde ise İskoçya temsilcisiyle oynanacak maçın taktiğinin üzerinde duruldu.

Siyah-beyazlı takım, müsabaka için bugün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla İskoçya'ya gidecek.

Beşiktaş, yarın Celtic Park'ta TSİ 23.00'te Celtic ile karşılaşacak. Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan hakem Sascha Stegemann yönetecek.


#Beşiktaş #Sabiha Gökçen Havalimanı #İskoçya #Vincenzo Italiano #UEFA Avrupa Ligi #Celtic #BJK Nevzat Demir Tesisleri
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Beşiktaş deplasmanda Celtic karşısında!
Sonraki Haber
Beşiktaş deplasmanda Celtic karşısında!