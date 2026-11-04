Beşiktaş, Celtic maçı için İskoçya’ya gitti!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Perşembe günü Celtic ile oynayacağı karşılaşma için İskoçya'ya gitti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşaması dördüncü hafta maçında 5 Kasım Perşembe günü saat 23.00'te Celtic Park'ta Celtic ile karşılaşacak.



Siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı Celtic maçı için Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla İskoçya'ya gitti.



İkinci Başkan Murat Kılıç, Genel Sekreter Uğur Fora, Yönetim Kurulu Üyeleri Arslan Küçükemre ile Ziya Fırat Gültekin ve Futbol A. Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Melih Aydoğdu, takımla birlikte İskoçya'ya gitti.