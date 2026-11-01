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Beşiktaş'ta Italiano'dan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: Maçın anahtarı bizdeydi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

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Beşiktaş'ta Italiano'dan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: Maçın anahtarı bizdeydi!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano, karşılaşma sonrası konuştu.

Puan kaybı sonrası açıklama yapan İtalyan teknik adam, "Maalesef 2-0'dan maçı verdik. Aslında 4-5 tane de çok iyi şans yakaladık. Atıp, maçı bitirebilirdik. Takımda biraz dikkat eksikliği oldu. Sonra da 2 gol yedik. Kasımpaşa'yı da tebrik ederiz. Maçın anahtarı bizdeydik ve verdik. Deplasmandaki oyunumuzu düzeltmemiz lazım. Konsantrasyon ve dikkat eksikliği nedeniyle 2 puan kaybettik ve bundan dolayı çok üzgünüm.

Bence bugün, yakın zamandaki deplasmanlara göre galibiyete göre çok daha yakındık. Bu takımın kazanacak kapasitesi var. Maalesef iç sahadaki kalite ve dikkati deplasmanlarda gösteremiyoruz. Bunu çözmemiz gerekiyor. İç sahada çok az hata yapıyor, çok iyi oynuyoruz. Gerçekten galibiyete çok yaklaşmıştık. Maalesef olmadı, bunu çözmeliyiz." sözlerini sarf etti.

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