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Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: Yapmamız gereken şeyleri yapmadık!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta oyunculardan Amir Murillo, karşılaşma sonrası konuştu.

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Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: Yapmamız gereken şeyleri yapmadık!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta oyunculardan Amir Murillo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bence 2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık, daha çok gol atmalıydık. Bu sebeple 2 puanı kaybettik. Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Evimizde aldığımız sonuçları deplasmanda da almalıyız. Zirveye oynayan bir takımda olması gereken bir özellik bu." ifadelerini kullandı.

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