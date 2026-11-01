Beşiktaş'ta Amir Murillo'dan Kasımpaşa maçı sonrası açıklama: Yapmamız gereken şeyleri yapmadık!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta oyunculardan Amir Murillo, karşılaşma sonrası konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kasımpaşa ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta oyunculardan Amir Murillo, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren tecrübeli oyuncu, "Bence 2-0'dan sonra yapmamız gereken şeyleri yapmadık, daha çok gol atmalıydık. Bu sebeple 2 puanı kaybettik. Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Evimizde aldığımız sonuçları deplasmanda da almalıyız. Zirveye oynayan bir takımda olması gereken bir özellik bu." ifadelerini kullandı.