Beşiktaş'ın transferde ilk hedefi belli oldu! Kulübü bonservisinde indirime giderse...

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta transfer çalışmaları başladı. Siyah-beyazlıların transferde ilk hedefi belli oldu. İşte detaylar...

Beşiktaş'ta milli ara döneminde başkan Serdal Adalı, ikinci başkan Murat Kılıç, asbaşkan Mithat Görkem Aksoy, yönetici Aykan Aydın, futbol A. Ş. yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu ve futbol direktörü Önder Özen devre arasında yapılacak transfer hamlelerini masaya yatıracak.

Zirvenin bir numaralı gündemi ise orta sahaya düşünülen takviye olacak.

Sabah'ın haberine göre siyah-beyazlılarda Joe Willock, listenin başında yer alıyor. Newcastle United, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Willock için geçtiğimiz yaz 20 milyon Euro talep etmişti. İngiliz ekibi, rakamı tek haneli rakamlara düşürürse 27 yaşındaki futbolcu Ocak ayında kadroya katılacak. Yönetim, aksi bir durumda Willock'la gelecek sezon için söz kesmeyi planlıyor. İki ihtimalin de gerçekleşmemesi halinde Rangers'tan Nicolas Raskin'in transferine ağırlık verilecek. Rangers'ta bu sezon 13 maçta şans bulan Nicolas Raskin, rakip fileleri 1 kez havalandırdı.

Joe Willock, bu sezon Newcastle United'da 11 maça çıktı ve 3 gol ile 1 asist üretti. 27 yaşındaki orta sahanın güncel piyasa değeri 18 milyon Euro olarak gösteriliyor.



