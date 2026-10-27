Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş-Başakşehir mücadelesini dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
SİNAN VARDAR - OH BE!
Beşiktaş, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü dışında ideal 11'iyle sahada. Hafta içi Avrupa Kupası'nda alınan beraberliğin ardından lige dönen Beşiktaş, artık puan kaybına tahammülünün olmadığı bir maça çıkıyor. Karşılaşmanın pazartesi günü saat 19.00'da olması nedeniyle tribünlerde yer yer boşluklar dikkat çekiyor.
İlk 10 dakikada Rıdvan ve Olaitan'ın savunma arkasına yaptığı koşularla etkili olan Beşiktaş, Vlahović'in kafayla iyi aşırdığı topta Ndidi ile de pozisyon buldu ancak bu fırsatlardan yararlanamadı. 17. dakikada inanılmaz bir fırsat kaçtı. Cerny, topu çok iyi bir şekilde Ndidi'ye bıraktı. Vlahović kafayla vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Gerçekten şanssız bir pozisyondu. Başakşehir şu ana kadar hiç deplasman takımı gibi oynamıyor. Hücuma çıktıklarında sekiz Başakşehirli oyuncu Beşiktaş yarı sahasında bulunuyor.
İlk yarının son dakikalarında Başakşehir, yakaladığı tehlikeli pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk yarı beraberlikle sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya topa sahip olarak başladı ancak bunu etkili kullanamadı. Özellikle 65. dakikaya kadar tehlikeli bir atak geliştiremedi. Evet, top Beşiktaş'ta kalıyordu ama bunun sonucunda tehlikeli pozisyonlar bulamıyordu. Başakşehir ise topa fazla sahip olmamasına rağmen uzaktan çektiği şutla tehlike yarattı.