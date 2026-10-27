Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş-Başakşehir mücadelesini dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)