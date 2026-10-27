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Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında evinde Başakşehir'i ağırladı. Siyah-beyazlılar ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdıran taraf oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları da Beşiktaş-Başakşehir mücadelesini dikkat çeken sözlerle yorumladı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

SİNAN VARDAR - OH BE!

Beşiktaş, sakatlığı bulunan Orkun Kökçü dışında ideal 11'iyle sahada. Hafta içi Avrupa Kupası'nda alınan beraberliğin ardından lige dönen Beşiktaş, artık puan kaybına tahammülünün olmadığı bir maça çıkıyor. Karşılaşmanın pazartesi günü saat 19.00'da olması nedeniyle tribünlerde yer yer boşluklar dikkat çekiyor.

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Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

İlk 10 dakikada Rıdvan ve Olaitan'ın savunma arkasına yaptığı koşularla etkili olan Beşiktaş, Vlahović'in kafayla iyi aşırdığı topta Ndidi ile de pozisyon buldu ancak bu fırsatlardan yararlanamadı. 17. dakikada inanılmaz bir fırsat kaçtı. Cerny, topu çok iyi bir şekilde Ndidi'ye bıraktı. Vlahović kafayla vurdu ancak top direkten oyun alanına döndü. Gerçekten şanssız bir pozisyondu. Başakşehir şu ana kadar hiç deplasman takımı gibi oynamıyor. Hücuma çıktıklarında sekiz Başakşehirli oyuncu Beşiktaş yarı sahasında bulunuyor.

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

İlk yarının son dakikalarında Başakşehir, yakaladığı tehlikeli pozisyonlardan yararlanamadı ve ilk yarı beraberlikle sona erdi. Beşiktaş ikinci yarıya topa sahip olarak başladı ancak bunu etkili kullanamadı. Özellikle 65. dakikaya kadar tehlikeli bir atak geliştiremedi. Evet, top Beşiktaş'ta kalıyordu ama bunun sonucunda tehlikeli pozisyonlar bulamıyordu. Başakşehir ise topa fazla sahip olmamasına rağmen uzaktan çektiği şutla tehlike yarattı.

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Nübel, bu şutu harika çıkardı. Beşiktaş, 65. dakika itibarıyla çift forvete dondu ve bunun karşılığını da aldı. Oh, baskı sonucunda topu kazandı, kaleciyi de geçti ve takımını 1-0 öne geçirdi. Golden sonra Beşiktaş, oyunun hakimiyetini tamamen ele aldı. Bu sezon Beşiktaş'ın en formda oyuncularından biri olan Olaitan, harika bir golle takımını 2-0 öne geçirdi. Harikulade bir son vuruştu. Beşiktaş, çok kritik bir galibiyete imza attı.

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

TURGAY DEMİR - AVRUPA DÖNÜŞÜ

Avrupa dönüşleri zordur… Hele karşınızda Başakşehir gibi sabırla beklemeyi ve fırsat bulduğu anda darbe vurmayı bilen bir rakip varsa… Beşiktaş da doğal olarak zorlandı. Oynayan Beşiktaş, bekleyen bir Başakşehir izledik. Konuk takım iki kez etkili kontra atak yaptı. Onun dışında neredeyse tüm pozisyonlar Beşiktaş'a aitti.

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Cerny biraz olsun eski günlerini hatırlayıp sağ kanatta etkili olabilse maç çok daha rahat kopardı. Ancak Çek oyuncu garip bir durgunluk yaşıyor… O bölgede bir şey var galiba! Poku ya da bir başkası da çok fark etmiyor, kim oynasa garip bir şekilde tutuluyor…. Sol taraftan bindirdikçe bindiren, Trossard'la fırtına gibi esen Kartal, sağ kanadını bir türlü tam kapasiteyle kullanamıyor. Haliyle tek kanatla da uçması zor oluyor Kartal'ın…

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

İlk yarıda bir kafa vuruşu direkten dönen Vlahovic, sırtı dönükken de etkili olabilen ender golcülerden. Gelin görün ki gol pozisyonlarının çoğunda kaleyi hep arkasında buldu. Böyle bir golcüyü daha bilinçli beslemek, biraz da önüne top atmak gerek. Adam resmen pozisyona girebilmek için ızdırap çekiyor!

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Kanatlar işlemedi, ortada Vlahovic sıkıştı derken Oh, oyuna girdikten bir dakika sonra orta sahadan aldığı pası iyi değerlendirip Başakşehir duvarını yıktı. Ardından Olaitan'ın nefis golü geldi. Bu sezon pes etmeyen, maçı hiçbir zaman bırakmayan bir Beşiktaş var diyoruz. Her neyse…

Spor yazarları Beşiktaş-Başakşehir maçını değerlendirdi!

Bu maçı kazanmak çok önemliydi ve Beşiktaş kazandı. Hem de Ümit Öztürk gibi saçma düdüklerle atakları kesen, avantaj kuralından bihaber bir hakeme rağmen! Öte yandan Italiano da hem yaptığı değişikliklerle oyunun gidişatını etkiledi hem de maç boyunca takımın on ikinci adamı gibi 90 dakikanın her anını yaşadı. Yüreğine sağlık!

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Beşiktaş Başakşehir'e karşı 2. yarıda açıldı!
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