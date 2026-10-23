Ara transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, Newcastle United forması giyen Joe Willock için ısrarını sürdürüyor. Siyah beyazlıların, yıldız orta saha için gözden çıkardığı bonservis bedeli ortaya çıktı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Siyah-beyazlılar devre arasında orta sahasına mutlaka bir takviye yapacak. Teknik direktör Vincenzo İtaliano, Orkun Kökçü, Junior Olaitan ve Salih Özcan'ın performanslarından memnun. Ancak bu 3 isimden biri olmayınca devreye Miretti veya Kartal Kayra Yılmaz giriyor. Bu durumda da takımın oyun planı tamamen bozuluyor. İtalyan çalıştırıcı buraya net bir takviye yapılmasını istiyor. Listenin ilk sırasında Newcastle United'dan Joe Willock yer alıyor. İngiliz yıldız da sıcak bakıyor



BONSERVİSİ 18 MİLYON EURO



Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı kısa süre önce yaptığı konuşmada transfer döneminden aklında Joe Willock'un kaldığını söylemişti. "Olursa o olur" ifadesiyle 27 yaşındaki futbolcuya devre arasında yeniden teklif yapacaklarını duyurmuştu. Newcastle United cephesi oyuncusunu göndermeye ilk aşamada sıcak bakmasa da siyah-beyazlılar baskılı bir tutum sergileyecek. Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş, 18 milyon euro ödemeye hazır. Merkez orta saha oyuncusu bu bölge dışında 10 numara ve orta sahanın sağında da görev yapabiliyor.



9 MAÇTA 3 GOLÜ VAR



Joe Willock, Newcastle United'da yeni sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Premier Lig'de 7 maçta 2 defa fileleri havalandırdı. Kupada da 2 maçta 1 gol kaydetti.