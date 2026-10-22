Beşiktaş'a ilk 8 müjdesi! Crystal Palace maçı için dikkat çeken tahmin
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş'ın lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali belli oldu. Football Meets Data'nın verilerine göre siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj elde edecek. İşte detaylar...
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, lig aşamasının 3. hafta maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek. UEFA Konferans Ligi'nin şampiyonunu yenerek turnuvada yoluna 3'te 3 ile devam etmek isteyen siyah-beyazlılar, galibiyet alması durumunda ilk 8 yolunda önemli bir adım atmış olacak.
Football Meets Data'nın açıkladığı verilere göre Beşiktaş, Crystal Palace'ı yenmesi durumunda lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimalini %76'ya yükseltecek. Olası bir yenilgide ise bu oran %39'a düşecek.
Öte yandan Premier Lig ekibinin Tüpraş Stadyumu'ndaki mücadeleden galip ayrılması durumunda ilk 8 ihtimalleri %25'ten %49'a yükselecek.