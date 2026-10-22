Beşiktaş'a ilk 8 müjdesi! Crystal Palace maçı için dikkat çeken tahmin

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace'ı konuk edecek Beşiktaş'ın lig aşamasını ilk 8'de bitirme ihtimali belli oldu. Football Meets Data'nın verilerine göre siyah-beyazlılar, İngiliz ekibini mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj elde edecek. İşte detaylar...