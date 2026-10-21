Wilfred Ndidi: Evimiz bizim mabedimiz

Beşiktaşlı Wilfred Ndidi, Crystal Palace maçı öncesinde iddialı açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların evinde oynayacağı mücadeleye hazır olduğunu belirten Nijeryalı orta saha, hedeflerinin UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura yükselmek olduğunu vurguladı.

Beşiktaş'ın Nijeryalı orta saha oyuncusu Wilfred Ndidi, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında Crystal Palace ile oynanacak karşılaşma öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlıların mücadeleye hazır olduğunu vurgulayan Ndidi, hedeflerinin üst tura yükselmek olduğunu söyledi.

"EVİMİZ BİZİM MABEDİMİZ"

Crystal Palace karşılaşmasını değerlendiren Wilfred Ndidi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bir takımız. Yarın iç sahada oynayacağız. Evimiz de bizim mabedimiz. Biz çok çalışıyoruz. İyi bir takıma karşı oynayacağız. Yüksek tempoya, şiddete alışkın bir takım ama biz de hazırız. Devam etmemiz gerekiyor. Yarını sabırsızlıkla bekliyorum."

"HEPİMİZ ŞANS BULABİLİRİZ"

İlk 11'de forma giymeye hazır olup olmadığı yönündeki soruyu yanıtlayan Nijeryalı futbolcu, takımda herkesin görev almaya hazır olduğunu belirtti.

Ndidi, "Biz takım olarak hepimiz hazırız. Hoca bunu çok net bir şekilde gösteriyor. Hepimiz çok çalışıyoruz. Hepimiz şans bulabiliriz, bunu biliyoruz. Hoca bunu çok iyi empoze etti. Sezon uzun ve hepimiz hazırız." dedi.

"HEDEFİMİZ ÜST TURA ÇIKMAK"

Karşılaşmanın önemine de değinen Ndidi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefimiz üst tura çıkmak. Yarın da çok önemli bir maç. Son maçtan da ders aldık. İyi bir sonuç almak istiyoruz."