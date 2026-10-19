Vincenzo Italiano'dan flaş derbi planı! Fırtına'yı böyle durduracak

Trabzonspor deplasmanına mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, taktik planını belirledi. İtalyan teknik adam bordo-mavili takımı işte böyle durduracak. (BJK spor haberi)

Beşiktaş Trabzonspor karşısında kontrollü bir baskı kurmayı hedefliyor. Teknik direktör Vincenzo Italiano, Karadeniz deplasmanında rakibini hataya zorlamak istiyor. Ancak tecrübeli çalıştırıcı, baskıyı kontrollü bir şekilde uygulayacak. Galatasaray'ın Bordo- Mavili ekip karşısında yaptığı hatalara düşmemeye çalışacak. İtalyan teknik adam, savunma güvenliğini de elden bırakmayacak. Takvim'in haberine göre, Beşiktaş'ın, Hoffenheim maçının ikinci yarısında uyguladığı taktik planı Trabzonspor karşısında da sahaya yansıtması bekleniyor. Siyah-Beyazlılar, deplasmanda kendi sahasındaki gibi oynamayı ve rakibine baskı kurmayı planlıyor. Beşiktaşlı hücumcuların, Trabzonspor'un savunma oyuncuları Stefan Savic ve Nwaiwu'ya yakın markaj uygulayacağı belirtiliyor. Siyah-Beyazlılar, bu baskıyla rakibin oyun kurmasını engellemeyi ve hata yapmasını sağlamayı amaçlıyor. Beşiktaş, Trabzonspor'un savunmadan pasla çıkmasını engellemek için ön alanda baskı yapacak.