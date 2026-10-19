Vincenzo Italiano: Bundan önceki mağlubiyetlerde çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi!

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, evinde Beşiktaş'ı 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Trendyol Süper Lig'de 8. haftanın kapanış maçında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı 2-0 yendi. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bundan önceki mağlubiyetlerde rahatsız oluyordum, çok sinirleniyordum ama bu maç öyle değildi... Performansımızdan çok memnunum. Andre Onana harika kurtarışlar yaptı. Onlara çok pozisyon vermedik. Çok iyi hazırlandık, Trabzonspor'a zorluk çıkardık ama bazı yerlerde doğru yapamadık. Çalışarak bunları düzeltmeliyiz. Takımdan memnunum ama sonuç bunu yansıtmıyor. Onların evinde pas yaptık, çok fazla topa sahip olduk. Bunları düzeltirsek çok daha güzel göreceğimizi düşünüyorum."

"Geliştirmemiz gereken bazı şeyler var. Daha karakterli olmalıyız, son paslar daha iyi olmalı, son vuruşlar daha iyi olmalı. Konsantrasyon daha yüksek olmalı. Evimizde bu çok yüksek ama deplasmanda bunu yapamıyoruz. Puanlar kaybettik... Bunlara çözüm bulunabilir, imkansız değil. Evimizden uzak kalınca sorun var, bunu çözebiliriz. Çalışmamız gerekiyor sadece... Ligde her puan çok önemli. Bunu geliştirmemiz gerekiyor."

"Maçta Trabzonspor'a az pozisyon veriyorduk ve çok fazla pozisyona giriyorduk. Bu yüzden 1-0'da değişiklikler yapmadım. Her zaman değişiklikler yapmak zorunda değilsiniz. İkinci golü yemeseydik, daha farklı olabilirdi. Orkun Kökçü'nün eksiklğini hisettik. Son vuruşları, pasları ve aklına ihtiyaç duyduk. Ancak bu maçtaki performanslardan memnunum. Sadece daha dikkatli olmalıyız. Daha dikkatli olursak, daha iyi işler çıkartabiliriz. Negatif performans görmedim. Çok fazla potansiyelimiz var. Çalışarak bunları geliştirebiliriz."