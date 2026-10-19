Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş derbisi öncesi siyah-beyazlı ekibin yıldız futbolcusu için flaş bir gelişme yaşandı. Premier Lig ekiplerinin, kritik mücadelede başarılı oyuncuyu tribünden takip edeceği öne sürüldü.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş dev derbide Trabzonspor'un konuğu olacak. Siyah-beyazlılarda tek hedef bu maçtan galibiyet ile ayrılmak. Kritik karşılaşma öncesi transferde de flaş gelişmeler yaşanıyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre; siyah-beyazlılarda sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken İlhan Fakılı için İngiltere Premier Lig ekipleri devrede.

20 yaşındaki oyuncunun, Premier Lig ekiplerinin gözlemcileri tarafından Trabzonspor ve Crystal Palace maçlarında izleneceği aktarıldı.

PİYASA DEĞERİ YÜKSELDİ

Beşiktaş'a imza attığında 1.2 milyon euro piyasa değeri olan ve 2.7 milyon euro bonservisle kadroya katılan futbolcu, güncel değerini 7 milyon euroya kadar çıkardı.