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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano farkı! Hepsinin toplamına bedel

Beşiktaş’ta Vincenzo Italiano fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Siyah beyazlı takımın başında Avrupa’da çıktığı 8. maçında 7. galibiyetini alan İtalyan teknik adam, Bronckhorst, Ole Gunnar Solskjaer, Sergen Yalçın ve Abdullah Avcı’nın toplam Avrupa galibiyeti ile aynı sayıya ulaştı. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano farkı! Hepsinin toplamına bedel

Beşiktaş'ın 6 Haziran 2026'da teknik direktörlük görevine getirdiği Vincenzo Italiano aradan geçen 4 aylık süre içinde hem takıma oynattığı hücum futbolu ve hem de yakaladığı başarılarla taraftarın beğenisini kazandı. Son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 deviren 48 yaşındaki İtalyan teknik adam, Beşiktaş'ın başında çıktığı 8. Avrupa maçında 7. galibiyetini elde etti. İtalyan hoca söz konusu süreçte tek yenilgisini Zalgiris'e karşı 1-0'lık skorla yaşadı. Takvim'de yer alan habere göre, Italiano 8 maçlık periyotta aldığı 7 galibiyetle Beşiktaş'ta son dönemde görev yapmış olan Abdullah Avcı, Sergen Yalçın, Ole Gunnar Solskjaer ve Giovanni van Bronckhorst'un Avrupa'da aldığı toplam galibiyet sayısını da yakalamış oldu. Hollandalı Bronckhorst 7 maçta, Norveçli Solskjaer de 8 maçta 3 galibiyet aldı. Abdullah Avcı 6'da 1 yaparken Sergen Yalçın ise çıktığı 8 maçtan galibiyet çıkaramadı.

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