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Hyeon-gyu Oh: Gerçekten çılgın bir maçtı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda golleriyle yıldızlaşan Hyeon-gyu Oh açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Hyeon-gyu Oh: Gerçekten çılgın bir maçtı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından golleriyle yıldızlaşan Hyeon-gyu Oh açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Bugün gerçekten çılgın bir maçtı! Deplasmanda olmamıza rağmen kendi sahamızda gibi hissettim. Taraftarımıza teşekkür ederim, minnettarım onlara."

"Bugün rakibimiz çok agresifti, agresif mücadele ettiler. İlk 11'de başladım ve onlardan daha çok güçlü olmam gerekiyordu. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Hocam ve taraftar bana güvendiği sürece savaşacağım ve elimden geleni yapacağım."

#Hoffenheim #Beşiktaş #BJK Spor Haberi #Almanya
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