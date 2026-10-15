Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'dan, Hoffenheim maçı sonrası Orkun Kökçü açıklaması!

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Maçın ardından siyah beyazlılarda Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, deplasmanda Almanya ekibi Hoffenheim'ı 3-2 mağlup etti. Mücadelenin ardından siyah beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Gerçekten çok iyiydik. Çok önemli bir galibiyet. Çok mutluyum. Çok zor bir galibiyetti. Rakip de çok zorladı bizi, bizi zor duruma soktukları durumlar oldu ama hak ederek kazandık. Oh için de çok mutluyum. Harika performans gösterdi. Bütün takım harika performans gösterdi. Çok mutluyum."

"Avrupa Ligi'nde 2 maçta 2 galibiyet için çok mutluyum."

"Herkesi tebrik etmek gerekiyor. Herkesten çok mutluyum. Sıkışık takvimde oyuncuların kendilerini göstermeleri gerekiyordu ve gösterdiler. Az oynayan oyuncuları tebrik etmek istiyorum. Ne kadar hazır olduklarını gösterdiler."

"Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Ayağında küçük bir acı var. Yere bastığında kötü hissetti. Doğal olarak risk almak istemedik. Konuştum, hızlı geçebileceğini söyledi. Bakacağız. Herkese yüzde yüz ihtiyacımız var. Sıkışık takvimde herkese ihtiyacımız var."

"Bunu söylüyordum hep, buradaki tüm maçlar çok önemli. Avrupa'daki maçlar çok önemli. Hakkını vermemiz gerekiyor. Buraya gelmek için çok çalıştık. Çok zorlandık buraya gelirken. O yüzden en iyisini yapmamız gerekiyor."

"Bugün neredeyse yarı yarıya olduğunu söyleyebilirim stadyumun. Bunun hakkını vermemiz gerekiyor! Onlara en iyisini göstermemiz gerekiyor. Her zaman arkamızdalar. Bizi çok destekliyorlar. Taraftarımıza yeniden teşekkür etmek istiyorum."

"Avrupa'da olduğumuz yerden memnunum. Önümüzde 6 maç var. Aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor."