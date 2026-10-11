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Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u konuk edecek. Maç öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı açıklandı!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi VAR koltuğunda oturacak hakem belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş - Kocaelispor maçının VAR'ı Juan Martinez Munuera oldu. AVAR'da Hüseyin Aylak ise yer alacak.

ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş ile Kocaelispor arasında oynanacak müsabakayı hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Taşkınsoy'un yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Suat Güz yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Burak Olcar olacak.

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