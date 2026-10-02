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Beşiktaş Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Kocaelispor maçının hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, U19 Takımı ile yapılan antrenman maçıyla tamamlandı.
#Trendyol Süper Lig #Kocaelispor #Vincenzo Italiano #BJK Nevzat Demir Tesisleri #Beşiktaş
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