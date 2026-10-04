Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı: Gerekirse ara verelim, ligler başlamasın!

Beşiktaş Kulübünde tek aday olarak girdiği olağanüstü genel kurulda toplam 3910 oyun, 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa seçilen Serdal Adalı açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlı camianın birlik ve beraberlik içinde olduğunda başarının kaçınılmaz olacağını söyledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında Adalı, 3910 oyun 3815'ini alarak üçüncü kez başkanlığa getirildi.

"ÖNÜ AÇIK BİR BEŞİKTAŞ VAR"

Siyah-beyazlı camiaya teşekkür ederek sözlerine başlayan Adalı, "Bir seçim daha geride kaldı. Bizlere güvendikleri için, destekleri için camiamıza teşekkür ediyorum. İnşallah onların bu güvenine ve desteğine layık olacağız. Önümüzde çok daha başarılı, önü açık bir Beşiktaş var. Allah'ın izniyle hep beraber çalışarak hedeflediğimiz noktalara varacağız. Beşiktaş camiası her zaman söylüyorum; birlik, beraberlik içinde olduğu zamanlarda Beşiktaş'ın başarısı kaçınılmaz olur. İlgilerinden, oylarına sahip çıktıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok daha iyi bir Beşiktaş göreceklerini söyleyebilirim. Önümüzde bu sezonla beraber bir sezon daha var. İnşallah görev süremizin sonuna geldiğimizde hedeflediğimiz her şeyi yerine getirmiş olarak tekrar camianın karşısına çıkarız." diye konuştu.

"İYİ GÜN DE KÖTÜ GÜN DE VAR"

Beşiktaş taraftarına "destek" çağrısında bulunan Adalı, "Desteklerine devam etsinler. Onların desteği zaten içerideki maçlarda takımı ateşliyor. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum, var olsunlar. Desteklerini esirgemesinler. İşlerin iyi günü de var, kötü günü de var. Yeter ki bize inanmaya, bu futbolcu topluluğuna inanmaya, teknik heyete inanmaya devam etsinler. Sonucun inşallah iyi olduğunu beraber göreceğiz." dedi.

Serdal Adalı, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"İNŞALLAH TÜRK FUTBOLU İÇİN İYİ KARARLAR ALINIR"

"TFF salı günü herhalde olağanüstü toplanıyormuş. Salı'ya kadar bekleyeceğiz. Şimdiden bir şey söylemenin manası yok. Ama keşke hani o bir sene önceden beri söylediğim, yaptığımız uyarıları biz yapmamış olsaydık da şu sonucu görmeseydik. Bu benim beklediğim bir şeydi. Maalesef kötü giden bir şeyleri zorladığınız müddetçe daha da kötüye gidiyor. Eğer ben her konuştuğumda da bu sadece Beşiktaş için değil, her zaman söylerim; Türk futbolu ve diğer takımların düşüncelerini, onların yaşadıklarını da anlatmaya çalıştım. İnşallah Türk futbolu için iyi kararlar alınır. Türk insanının, Türk halkının başka bir zevki yok, keyifle maçları izlemeye devam ederler. Bu konuda da devletimiz, hükümetimiz, bakanlarımız, bakanlığımız gerekeni yapıyorlar. Sabırla bekleyeceğiz, çıkan sonucu göreceğiz."

Kulüpler Birliği Başkanı Ertuğrul Doğan ile gündemle ilgili telefon görüşmesi yaptığını dile getiren Adalı, "Bazı kulüp başkanlarımız İstanbul'da yoktu, yurt dışındaydı. Tahmin ediyorum yarın sabah tekrar bir telefon trafiği yaparız. Salı'dan önce olabilir, sonra olabilir. Kulüpler Birliği olarak da bu konuda tüm kulüplerimizin fikirlerini, düşüncelerini bir noktaya getirip o kararı vermiş oluruz." ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE ARA VERELİM"

"Gerekirse ara verelim. 1 hafta, 10 gün, 2 hafta ne kadarsa... Bu işi, başlanılan temizlik harekatı sonuçlanana kadar da ligler başlamasın." diyen siyah-beyazlı kulübün başkanı, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Görevini iyi yapan hakemlerimiz var, onların da psikolojisini düşünmek lazım. Bu kadar hadiseden sonra ne kadar isteseler de bu psikolojiyle nasıl görev yapacaklar? Geçen gün de söyledim, gerekiyorsa 1 hafta sonra başlar, 2 hafta sonra başlar. Bir şey kaybetmeyiz ama temizlik yapıldıktan sonra Türk futbolu çok şey kazanır. Onun için çok aceleye getirilmesini doğru bulmuyorum. Çok da aceleye getirildiğini de düşünmüyorum."