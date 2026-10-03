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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Teun Koopmeiners gündemde

Beşiktaş, ara transfer döneminde orta saha takviyesi için Juventus forması giyen Teun Koopmeiners'i gündemine aldı. Siyah-beyazlıların 28 yaşındaki Hollandalı yıldız için 16 milyon euroluk bir hamle yapmayı planladığı öne sürüldü.

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Beşiktaş'tan transferde sürpriz hamle! Teun Koopmeiners gündemde

Beşiktaş devre arasında orta sahasını zenginleştirmeyi planlıyor. Kadroya katılması düşünülen oyunculardan birisi de Teun Koopmeiners. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre kariyerini Juventus'ta sürdüren futbolcu için siyah-beyazlı takım ocak ayındaki transfer döneminde bir hamle yapacak. 28 yaşındaki oyuncunun İtalyan deviyle kontratı 2029 yılında bitiyor. Beşiktaş, 16 milyon euroluk bir bedelle deneyimli futbolcuyu renklerine katmayı planlıyor. Kartal'ın transfer etmek istediği Koopmeiners'in en önemli özelliği birçok farklı pozisyonda görev yapabilmesi. Hollandalı yıldız, ana mevkisi olan ön libero dışında orta saha ve sağ-sol stoper pozisyonlarında rahatlıkla oynayabiliyor. Bu da çalıştığı teknik direktörlere oyuncu değiştirmeden oyunu değiştirme fırsatı sunuyor. Koopmeiners bu sezon lig ve Avrupa'da 6 maçta 1 gol atarken, 1 de asist yaptı.

#Juventus #Teun Koopmeiners #Beşiktaş
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