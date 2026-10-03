CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş'ın borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ın borcu açıklandı!

Beşiktaş Kulübünün borcu, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olarak açıklandı.

Haliç Kongre Merkezi Haliç Blok Oditoryumu'ndaki genel kurulda konuşan denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, siyah-beyazlı kulübün üyelerini bilgilendirdi.

Şentürk, 31 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla Beşiktaş Kulübünün borcunun, 27 milyar 521 milyon 43 bin 733 lira olduğunu söyledi.

#Haliç Kongre Merkezi #Beşiktaş #Beşiktaş Kulübü
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Serdal Adalı'dan MHK açıklaması!
Sonraki Haber
Serdal Adalı'dan MHK açıklaması!