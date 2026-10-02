Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman? Beşiktaş - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

13 yıl aradan sonra yeniden EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, 3. hafta maçında Barcelona'yı ağırlayacak. 2. haftada Maccabi Tel Aviv'i yenerek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, İspanyol ekibini de devirerek çift maç haftasını galibiyetle kapatmak istiyor. Beşiktaş - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.