Beşiktaş - Barcelona maçı ne zaman? Beşiktaş - Barcelona maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
13 yıl aradan sonra yeniden EuroLeague'de mücadele eden Beşiktaş, 3. hafta maçında Barcelona'yı ağırlayacak. 2. haftada Maccabi Tel Aviv'i yenerek ilk galibiyetini alan siyah-beyazlılar, İspanyol ekibini de devirerek çift maç haftasını galibiyetle kapatmak istiyor. Beşiktaş - Barcelona maçıyla ilgili tüm bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, EuroLeague'in üçüncü haftasında Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde İspanyol ekibi Barcelona'yı konuk edecek.
EuroLeague'in ilk haftasında bir başka İspanyol ekibi Valencia Basket'e 96-94 yenilen siyah-beyazlı takım, ikinci haftada ise ilk galibiyetini aldı. Beşiktaş, İsrail takımı Maccabi Tel-Aviv'i deplasmanda 109-93 mağlup etti.
Barcelona ise ilk hafta Anadolu Efes'le oynadığı karşılaşmadan 89-82 galip ayrılırken, ikinci haftada Dubai Basketbol'a 94-87 yenildi.
BEŞİKTAŞ - BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Barcelona maçı 2 Ekim Cuma günü (bugün) saat 20.00'de başlayacak. Mücadele S Sport 2 ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak.
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