Premier Lig devinden Beşiktaşlı yıldıza kanca! Devre arasında transfer olabilir

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Tottenham'da hücum hattını güçlendirme hazırlıkları sürerken Beşiktaş'ın Güney Koreli golcüsü Oh Hyeon-gyu sürpriz şekilde gündeme geldi. İngiliz ve Kore basını Londra ekibinin devre arasında teklif yapabileceğini duyurdu. İşte detaylar...

Tottenham, gol yollarında yaşadığı sıkıntıyı çözmek için transfer çalışmalarını sürdürürken Beşiktaş'ın Güney Koreli forveti Oh Hyeon-gyu'yu gündemine aldı.



İngiliz gazeteci Gary Ward, Londra ekibinin 25 yaşındaki golcüyü takip ettiğini duyurdu. Güney Kore basınından Sport Chosun da Tottenham'ın Oh Hyeon-gyu'yu ocak ayı transfer dönemi için değerlendirdiğini aktardı.



İngiliz ekibinin özellikle santrfor bölgesine takviye yapmak istediği belirtilirken, Güney Koreli oyuncunun adaylar arasında yer aldığı ifade edildi.



Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla dikkat çeken Oh Hyeon-gyu, Tottenham'ın radarına giren isimlerden biri oldu. Ancak şu aşamada Tottenham'dan Beşiktaş'a ulaşan resmi bir teklif bulunmadığı belirtildi. İngiliz ekibinin önümüzdeki dönemde oyuncuyla ilgili temaslarını artırabileceği kaydedildi.

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