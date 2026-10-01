CANLI
SKOR
Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti!

Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken, Dusan Vlahovic takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.

Tedavisi süren Dusan Vlahovic, takımdan ayrı şekilde salonda sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

#Beşiktaş #Trendyol Süper Lig #Vincenzo Italiano #Dusan Vlahovic #BJK Nevzat Demir Tesisleri #Kocaelispor
A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Premier Lig devinden Beşiktaşlı yıldıza kanca!
Premier Lig devinden Beşiktaşlı yıldıza kanca!
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi!
Sonraki Haber
Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi!