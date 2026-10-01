Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam etti!
Trendyol Süper Lig'de Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürürken, Dusan Vlahovic takımdan ayrı çalıştı. İşte detaylar...
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü Kocaelispor'u ağırlayacak Beşiktaş, hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki antrenmana ısınma koşularıyla başlayan siyah-beyazlılar, 5'e 2 pas ve top kapma çalışmasının ardından dar alanda çift kale maç yaptı. Antrenman, şut çalışmasıyla sona erdi.
Tedavisi süren Dusan Vlahovic, takımdan ayrı şekilde salonda sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.