Beşiktaş'ta ocak ayı transfer çalışmaları sürerken savunma için sürpriz bir isim gündeme geldi. Siyah-beyazlıların, Genoa ve Meksika Milli Takımı'nın 27 yaşındaki stoperi Johan Vazquez'i radarına aldığı öne sürüldü.

Siyah-beyazlı kulüpte ocak ayı transfer dönemi de hareketli geçeceğe benziyor. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a konuk olduğu canlı yayında, "Bizim için 'beceremediler' dedikleri transferleri ocak ayında yapacağız" ifadelerini kullanmıştı. Savunmaya ayağı düzgün ve geriden oyun kurabilen bir stoper transfer etmeyi planlayan siyah beyazlıların gündemine Genoa forması giyen ve Meksika Milli Takımı'nda da görev yapan Johan Vazquez'in geldiği ileri sürüldü.

DÜNYA KUPASI'NDA BEĞENİ TOPLADI

Teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun da onay verdiği 27 yaşındaki savunmacı, geriden oyun kurma kabiliyeti ve yüksek top kapma yüzdesiyle beğeni topluyor. Meksika Milli Takımı ile 2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla uluslararası alanda kalitesini kanıtlayan 27 yaşındaki futbolcu, takımının İngiltere maçına kadar gol yemeden ilerlemesinde başrol oynamıştı. Güvenilir ve modern savunmacı yapısıyla fark yaratan tecrübeli stoper, Genoa'da kaptanlık bandını da takıyor.

FRANKFURT'UN DA İLGİSİ VAR

Claro Sports'un haberine göre; Beşiktaş'ın dışında Eintracht Frankfurt da Meksikalı stoperin durumunu yakından takip ediyor. İki ekibin önümüzdeki dönemde İtalya Serie A ekibi ile temas kurarak transfer şartlarını olgunlaştırması bekleniyor. Meksikalı stoper Johan Vasquez'in Genoa ile olan sözleşmesi Haziran 2028'de sona erecek.

SEZONA SÜPER BAŞLADI

Meksikalı savunmacı, Genoa formasıyla 2026- 2027 sezonuna iyi bir başlangıç yaptı. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli stoper, Serie A'da 4, İtalya Kupası'nda ise 2 maçta süre alırken, skorer kimliğiyle dikkat çekti. Johan Vasquez toplam 2 kez ağları havalandırdı.