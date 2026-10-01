Beşiktaş'ta Orkun Kökçü müjdesi! O maçta sahada olacak
Beşiktaş'ta ayağındaki sakatlık sebebiyle milli takım kadrosundan çıkarılan Orkun Kökçü hakkında sevindirici haber geldi. Siyah-beyazlılarının kaptanın Kocaelispor maçında sahada olacağı aktarıldı. İşte detaylar...
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü dün ayak başparmağındaki çatlak yüzünden A Milli Takım kadrosundan çıkarılmıştı. İtalya maçında 45 dakika görev yapan Orkun ağrıları sürdüğü için kamptan ayrıldı.
Türkiye Futbol Federasyonu, Orkun'un tedavisine Beşiktaş kulübünde devam edeceğini belirtmişti. Kartal'a Orkun'dan iyi haber geldi.
Milliyet'in haberine göre siyah-beyazlıların kaptanı Orkun Kökçü'nün 11 Ekim Pazar günü oynanacak Kocaelispor maçına yetişeceği aktarıldı.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun Kocaelispor maçında Orkun Kökçü'yü ilk 11'de başlatması bekleniyor.