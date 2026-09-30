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Beşiktaş Kocaelispor hazırlıklarını sürdürdü! Vlahovic takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah beyazlılarda Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi:
Beşiktaş Kocaelispor hazırlıklarını sürdürdü! Vlahovic takımdan ayrı çalıştı

Beşiktaş Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma ve yarım saha şut çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Öte yandan Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı şekilde sahaya dönüş çalışması gerçekleştirdi.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın (1 Ekim Perşembe) saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#BJK Nevzat Demir Tesisleri
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