Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları sürüyor!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.



Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, geçiş oyunu, hücum ve defans çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Beşiktaş, çalışmalarına yarın (30 Eylül) saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.