Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Siyah beyazlı takımın gündemine dair konuşan Başkan Adalı, ocak ayı için transfer müjdesini de verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, her Beşiktaşlı gibi Süper Lig'de şampiyonluğu hayal ettiğini ancak takımın zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Başkan Adalı, gündeme dair soruları yanıtladı.

Siyah-beyazlı camiaya "Beşiktaş'ı bir daha böyle görmeyeceksiniz" şeklinde verdiği sözün hayata geçmeye başladığını kaydeden Adalı, "Hayalimizdeki Beşiktaş başladı. 5-6 sene sonra sokakta çocukların Beşiktaş formasıyla gezdiklerini görmeye başladım. Bu beni inanılmaz mutlu etti. İnşallah çok daha iyi olacak. Yapılanma sürecinin bitmesine az kaldı." diye konuştu.

Beşiktaş'ın bu sezon ciddi bir yapılanma süreci yaşadığını söyleyen Adalı, takımın sezon başlangıç performansının kendi beklentisinin üstüne çıktığını kaydetti.

"ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR DÜŞÜNCEMİZ YOK AMA..."

Şampiyonluktan başka hedefleri olmadığını aktaran Adalı aynı zamanda sabra da ihtiyaçları olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ın şampiyonluktan başka bir düşüncesi olamaz. Belki de Türkiye liglerinde örneği olmadığı gibi Avrupa'da da çok örneği olmayan, neredeyse tamamına yakını değişen bir futbol takımımız oldu. Bir futbolcu topluluğu ortaya çıktı. 30'a yakın oyuncuyu 1,5 senede yollamışız. Haliyle bunların yerine gelen futbolcuların bir uyum süreci, birbirleriyle oynama, birbirlerini öğrenme süreci ve yepyeni bir teknik direktörümüz var. Beklenti tabii ki büyük. Şampiyonluktan başka bir düşüncemiz yok ama bu futbol takımının da bir takım olmaya, süreye ihtiyacı var. Şu başlangıcımız, özellikle Avrupa kupalarıyla beraber ligde olan başlangıçta hepsine teşekkür ediyorum. Felaket bir şey. İnanılmaz bir sonuç çıktı ortaya benim için. Ben birazcık daha tedbirli yaklaşıyordum. Altı yedi haftayı biraz daha kazasız belasız geçirebilir miyiz diye düşünüyordum. Bu performansta hocamızın da çok büyük etkisi var."

Transfer döneminde planlarını gerçekleştirebildiklerini söyleyen Adalı, "Yaz transfer sezonunda da yaptığımız programın yüzde 90'ını gerçekleştirdik. İstediğimiz futbolcuların yüzde 90-95'ini transfer ettik. Teknik ekip ve yapılan kadro planlamasına uygun futbolcular gelince bir başarı çıktı. Ben hala bu takımın biraz daha süreye ihtiyacı olduğunu düşünenlerdenim. Çünkü yepyeni bir takım. 3-4 hafta birbirleriyle oynamaya başlayan bir futbolcu topluluğu var. Ama bu milli aradan sonra takımın çok daha iyi sonuçlar alacağına, daha iyi görüntü vereceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun aklında şampiyonluk olduğunu anlatan Adalı, "Amacımız ilk önce takımı ayağa kaldırmaktı. Sonra istediğimiz transferleri yaptık. Hocanın da aklında o şampiyonluk var, onu da biliyorum. Tabii o da tedbirli konuşuyor. Daha çok çalışmamız lazım. Kolay bir lig değil. Hem burada hem Avrupa'da mücadele edeceğiz ve kadromuzun biraz daha derin anlamda bir iki takviye daha yapma durumumuz var. Bunun için de durmadık, çalışmaya da devam ediyoruz. Transfer ekibi hiç durmadı." şeklinde konuştu.

Başkan Serdal Adalı yaz döneminde içinde ukde kalan bir oyuncu transferi olup olmadığıyla ilgili soruyu, "Yok. Ben genelde içimdeki transferleri yapmışımdır." diye cevapladı.

"ÖNDER HOCA, ITALIANO'YA 'SEN TARAFTARA AŞIK OLURSUN, ONLAR DA SANA AŞIK OLUR' DEDİ"

Italiano'nun ikna süreciyle ilgili de konuşan Adalı, "Başka bir İtalyan kulübüyle anlaşmak üzereydi. Problem yaşandığı dakikada girdik devreye. Beşiktaş'la ilgili ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl bir Beşiktaş istiyoruz, Beşiktaş kimdir, nedir gibi konuları, kafamızdaki projeyi Önder hoca çok iyi anlattı Italiano'ya. Ben de kendisine 'Dünyanın her yerinde gidip takım çalıştırabilirsin. Bizden aldığın paraları da alabilirsin ama bizle beraber gelirsen Beşiktaş'a aşık olursun. Bir tarih yazılacaksa beraber yazarız. Sen de bunun içinde olursun' dedim. Bir kere futbolla yatıp futbolla kalkan bir adam. Şu heyecanı ciddi olarak içinde yaşayan bir adam. Biz sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en heyecanlı, en tutkulu camiasıyız. Önder hoca, Italiano'ya 'Sen taraftara aşık olursun, onlar da sana aşık olur' dedi. Daha sonra sohbetlerimizde Italiano, 'Bu kadar beklemiyordum' dedi. Hakikaten aşık olunacak bir camia ve taraftar var. İnanılmaz da mutlu." ifadelerini kullandı.

Adalı, İtalyan teknik adamın transferini özellikle istediği Sırp golcü Dusan Vlahovic gibi başka bir isim talebi olup olmadığına yönelik soruya "Var. Devre arasında kısmetse alacağız onu." diye cevap verdi.

"AVRUPA'DA ÇOK ÇABUK PES EDECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORUM"

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde kolay pes eden bir takım olmayacağını vurgulayan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Marsilya maçında takım iyi bir futbol ortaya koydu. Süper Lig'deki futboldan farklı bir futbol yoktu. Ligde ne oynuyorlarsa orada da aynı futbolu oynadılar. Üç kulvarda yürürken her zaman problemlerle karşılaşmaya daha yakın oluyorsunuz. Avrupa'da gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ama hem taraftar Serdal hem de başkan olarak benim için Süper Lig'de şampiyon olmak hepsinin ötesinde. Italiano'yla futboldan başka bir şey konuşmuyoruz, 20 saat oturuyoruz, 20 saat futbol konuşuyoruz. Üç kulvarda mücadele ederken çok daha geniş bir kadro yapılanması ortaya koymamız lazım. Biz daha başındayız. Bir takım şeyleri yeni bitiriyoruz. Her başkanın her Beşiktaşlının aklından Avrupa'da final oynamak geçer. Öyle bir hayalim var tabii ama bunun olması için de eksikleri tamamlayıp ondan sonra hedef koymak lazım. Avrupa'da çok çabuk pes edeceğimizi düşünmüyorum. Gidebildiğimiz yere kadar gideceğiz."

Gelecek sezon daha net hedefler koyacaklarını aktaran Adalı, "Gelecek sene bu takım tamamlanmış olur. Önder hocanın dediği gibi çok acımasız bir takım olur. Gelecek seneden sonra takviyeler yaparak Avrupa'da da Türkiye'de de çok iddialı konuşmaya başlarız. Ben de başlarım camiam da başlar taraftarlarımız da başlar. Yine iddialıyız şimdi ama biraz daha eksiklerimiz var, bunları tamamlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"MEVCUT RAKAMLAR ÇOK KOMİK HALE GELDİ"

"Yayın ihalesiyle ilgili beklentileriniz neler?" sorusuna 500 milyon doların altındaki bir rakamı onaylamaya niyetlerinin olmadığı yanıtını veren Adalı, şu görüşleri paylaştı:

"İlk yayın ihalesinin rakamları ortada. 500 milyon dolarlar civarında bir rakam var. O günden bugüne kadar da Türk futbolu bir gelişme sağladı. Bu seneki lige de baktığınız zaman Türk futbolu bu paralar etmeyecek bir lig değil. Sadece biz değil, bütün takımlar çok iyi transferler yaptı. Mevcut rakamlar çok komik hale geldi. Bizim 500 milyon dolar altındaki bir rakama evet deme niyetimiz yok. Ben bunu Kulüpler Birliği toplantısında da söyledim. Federasyon da bizimle hemfikir. Şimdi ihale süreci var, istekliler de var. Sadece Beşiktaş'ı ilgilendiren bir konu değil. Anadolu kulüplerinin de dediğimiz rakamlar mertebesine gelmesine ihtiyacı var. Çünkü onlar da büyük sıkıntı içindeler. Onun için yayın geliri bizim beklentimiz seneler önce yapılan rakamdan yola çıkarak söylediğimiz rakamdır. Belki onun üstünde de bir rakam çıkabilir."

"ALDIĞIMIZ EKONOMİK YAPIYLA BUGÜNKÜ EKONOMİK YAPI, SİYAHLA BEYAZ KADAR FARKLI"

Beşiktaş'ın 1,5 yıllık süreçte ekonomik durumunda ciddi fark oluştuğunu söyleyen Adalı, şunları aktardı:

"İşin bir de ekonomik kısmı var. 1,5 sene önce aldığımız ekonomik yapıyla bugünkü ekonomik yapı, siyahla beyaz kadar farklı. Dikilitaş projesinin yanında ikinci ve üçüncü projeleri gerçekleştirmek için arazi arayışındayız. Dikilitaş'tan gelen gelirle bir arazi yatırımı yapıp bu gayrimenkulden gelen geliri devam ettirmemiz lazım. Önce borcun durması lazım. 'Ben geldim ve iki senede borçları sıfırladım.' diye kimse doğru söylemez. Öyle bir ortam yok. Göreve ilk geldiğimiz sene 3 senelik bir plan program yapmıştık. Yaptığımız planın yüzde 100 yerine getirildiğini söylemek doğru olmaz ama yüzde 60-70 mertebesinde planı devam ettirmeye çalışıyoruz. En azından rakamları yerinde tutmaya başladık. Önümüzdeki senelerden sonra zararı sıfıra indirerek Dikilitaş'tan gelen gelirlerle ve yeni yapacağımız projelerle borcu sürdürülebilir hale getirmeye çalışıyoruz. Taviz vermiyoruz, mali disiplini bozmamaya çalışıyoruz. Bir şeyleri görmek için erken. 2025'te Beşiktaş 50 milyon avro faiz ödemiş. Bu sene 5 milyon avro ödeyecek. Bu 2 senelik borç değil 20-25 seneden beri gelen bir borcun tasviyesi. O yüzden biraz zaman alacak. Onun için proje üretme mecburiyeti var. Spor gelirlerinin haricinde bir gelir oluşturmamız lazım. Son geçirdiğimiz 6-8 aylık dönemde futbolcu ve personel maaşlarını hiç aksatmadık. Ödemelerimizi de düzgün yapıyoruz ve yeni yatırım yaparak futbolcu transfer ediyoruz."

"BEŞİKTAŞ BUGÜN 'DÜKKANI KAPAT' DESE BEŞİKTAŞ'IN KİMSEYE BORCU KALMAZ"

Bu sezon geçen sezonlara oranla daha yüksek maliyetli bir kadro kurduklarını ancak bu kadrodan para kazanabileceklerini dile getiren Adalı, "2024-2025 sezonundaki kadroya baktığımız zaman 140 milyon avro ama 140 milyon avronun karşısında satacağımız rakam 30 milyon avro. Şimdiki takıma baktığımız zaman, bu takımın değeri 250 küsur milyon avro olmuş. Hiç kimseyi satma gibi bir niyetimiz yok ama bir gün satarsak 250'nin çok üstünde bir gelir getirebilecek bir futbolcu topluluğu var şu anda elimizde. Şunu söyleyebilirim, Beşiktaş bugün 'dükkanı kapat' dese Beşiktaş'ın kimseye borcu kalmaz, gayrimenkullerinin haricinde kasasında da parası kalır." ifadelerini kullandı.

Başkan Adalı kendisini birçok noktada eleştirdiğini belirterek, "İlk başkan olduğum transfer sezonunda iki genç çocuk aldık geldik. O devreyi daha iyi değerlendirebilirdik ama geldiğimizde ne limit vardı ne bir şey vardı. Orada eleştiririm. Taraftarlık tarafımı hala bırakmış değilim. Biraz acele ettiğimiz konular oldu geçtiğimiz sezonda." dedi.

HAPOEL BEER-SHEVA MAÇI BATUM'DA SEYİRCİLİ OYNANACAK

UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden İsrail takımı Hapoel Beer-Sheva ile Gürcistan'ın Batum şehrinde oynayacaklarını hatırlatan Adalı, şunları söyledi:

"Böyle durumlarda UEFA'nın topları aynı torbaya koymayalım diye buna benzer uygulamaları var. İşin açığı bizim için de çok fark eden bir şey değildi bu. Onun için de girişimleri yaptık. Batum'da oynayacağız İsrail takımıyla. Seyircili oynayacağız hepsinden ötesi. Kendi sahamızda Avrupa kupalarından bir gelir beklerken tribün gelirini de ister istemez hesabın içinde tutuyoruz. Maalesef geçenkinde hem yurt dışında hem seyircisiz oynamakla beraber tribün gelirinden de olduk. Bu sene müracaatları yaptık. Gürcistan Spor Bakanlığı ve federasyonuyla görüştük. Kura çekiminden sonra hem UEFA genel sekreteri hem UEFA yetkilileri maalesef yine oldu dediler. Onlar da farkındalar. Diğer taraftan da Güney Kıbrıs takımı çektik. Bu konularda kısmetimiz iyi. Beşiktaş zorların camiasıdır, zorların kulübüdür. Çok kolay kuralar çekip de bir yere gittiğimiz sene hangi sene? Beşiktaş'ın hangi sene kolay kurası, kolay deplasmanı, kolay fikstürü oldu?"

Yeni projeler için arsaların alım aşamasında olduğunu kaydeden Adalı, "Onun için de ilk önce Dikilitaş'ın temelini atalım. Normal şartlarda biz bu ay içinde temel atacaktık. Seçim olunca geriye bıraktık. Temeli attıktan sonra buradan gelen gelirle 2-3 tane arsa alıp yine Dikilitaş'a benzer gayrimenkul işine devam etme planımız var. Bunlar tahmin ediyorum önümüzdeki senenin şubat, mart ayı gibi daha konuşulabilir hale gelir. Projeleri çıkar, olacağımız yerler kesinleşir. Onun haricinde tesisleşme olarak Sancaktepe'yi tüm amatör şubelere tamamladık. Yine Akatlar'da alt taraftaki bize tahsis olan yerde yeni bir proje var. Tüm salon sporlarını orada toplayacağız. Onunla da ilgili projeler tamamlandı. Önümüzdeki ay kazmayı vururuz, bir an önce bitirmek istiyoruz onu da. Tesisleşmeye de devam ediyoruz." diye konuştu.

"NECİP UYSAL İYİ HOCA OLUR"

Bu sezon Beşiktaş'ta futbola veda eden Necip Uysal'da iyi bir teknik direktör potansiyeli olduğunu aktaran Adalı, "2010'da yönetici olduğumda Necip'in ikinci mukavelesini düzeltip son mukavelesini yapmak bana kısmet oldu. Necip'le ayrı bir ruhumuz var. Birbirimizi ayrı severiz. UEFA'nın hazırladığı bir proje var, Necip şimdi ona katılma kararı aldı. Biz de destekleyeceğiz. Gitsin orada o eğitimi alsın istiyoruz. Necip iyi hoca olur, o yeteneği var." ifadelerini kullandı.

Tüpraş Stadı'nda kapasiteyi yükselteceklerini söyleyen Adalı, "Her iki kale arkasında, aşağı yukarı her bir tarafta 2 bin ile 2 bin 300 arasında bir koltuk değişikliği yaptık. Toplamda da 3 bin 500-4 bin arasında kapasite artırımı olacak. Kasım sonuna bitireceğiz. Hem kapasitesi hem geliri artacak. Kale arkalarında gelirden daha çok ne kadar daha çok taraftarımız olur, ne kadar daha çok sesimiz kuvvetli çıkar onu düşünüyoruz. Zaten o paralelde de bu sene kombine satışlarının kale arkalarında herkesin ulaşabileceği rakamlarda çıktık." şeklinde konuştu.

"HAYAL ETTİĞİMİZ BASKETBOL TAKIMINI GÖRECEĞİZ"

Basketbolda da yapılanma sürecinde olduklarını anlatan Adalı, ilerleyen süreçte takımın toparlanacağına inandığını söyledi.

Adalı, "Orada da yeni bir takım kuruldu. Geçen seneki takımdan bir kişiyi, iki kişiyi sahada görüyorsunuz, görmüyorsunuz. Takım olmak için süreye ihtiyaç var. O da hocanın görevi. Dusan o konuda inanılmaz başarılı. Italiano'ya 'Kimi istiyorsan alacağız' dedik, aynısını Dusan'a da söyledim bu sene. 'İşinize hiç karışmayacağım. Kimi istiyorsanız da alalım.' dedim. Bana göre kötü basketbolcu topluluğu değil takım ama birazcık süreye ihtiyaç var. Son maçta da takımı beğendim. Kaybetti ama beğendim. Orada da yine arzu ettiğimiz, hayal ettiğimiz basketbol takımını göreceğiz yani. Hocaya çok güveniyorum, ekibine çok güveniyorum. İstikrar dediğimiz hadisenin bir örneğidir orası. Onların da birkaç maç beraber oynadıktan sonra iyi bir takım olacaklarına inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ta eski başkanları bir araya getirmek için girişimde bulunduğunu ancak bu konuda başarılı olamadığını belirten Adalı, şunları aktardı:

"O konuda çok başarılı olduğumu söyleyemem. Maalesef problemli zamanlarda da mutlu olacağımız zamanlarda da eski başkanlarımızı bir araya getiremedik. Ne problemlerde yardımlarını görebiliyoruz ne de yaşayacağımız mutlulukları hep beraber yaşayabiliyoruz. Diğer camialarda da var bu küskünlükler, problemler ama bir problem olduğunda herkes küskünlüğünü, problemini bir tarafa bırakıp yine bu problemi hep beraber çözüyor. Biz bu konuda başarılı değiliz. Benimle hiçbir problemleri yok. Hepsiyle de gayet iyi görüşüyorum. Geçmişte kendi aralarındaki problemlerinden dolayı da bugün bir araya gelmeyi çok istemiyorlar. Her şeyimize davet ediyoruz. Davetimize gelen başkanlarımız var, teşekkür ediyorum. Yardımcı olan başkanlarımız var, yine teşekkür ediyorum ama o hayalimdeki tüm başkanlarım bir arada olsun, birlik beraberlik olsun konusunda başarılı bulmuyorum kendimi."