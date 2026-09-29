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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı’nın Yönetim Kurulu aday listesi belli oldu

Beşiktaş’ta 4 Ekim’de gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul öncesi Başkan Serdal Adalı’nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

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Beşiktaş'ta Başkan Serdal Adalı’nın Yönetim Kurulu aday listesi belli oldu

Beşiktaş'ta 4 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde mevcut başkan Serdal Adalı'nın yönetim kurulu aday listesi belli oldu.

Serdal Adalı, yönetim kurulu aday listesini Beşiktaş Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil'e teslim etti.

ASİL ÜYELER

Serdal Adalı'nın asıl yönetim kurulu aday listesinde şu isimler yer aldı:

  • Murat Kılıç
  • Uğur Fora
  • Leman Özgür Rodoplu
  • Mithat Görkem Aksoy
  • Aykan Aydın
  • Mete Düren
  • Orhan Özalp
  • Özkan Arseven
  • Mehmet Sarımermer
  • Arslan Küçükemre

YEDEK ÜYELER

Yedek listede ise Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı ve Ziya Fırat Gültekin bulunuyor.

SEÇİM 4 EKİM'DE

Beşiktaş Kulübü'nün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 4 Ekim Pazar günü saat 10.00'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak. Genel kurulda Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesi üyelerin oyuna sunulacak.

#Beşiktaş Kulübü
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