Beşiktaş'tan orta saha operasyonu! Listenin ilk sırasında İngiliz yıldız var

Devre arasında kadrosuna bir orta saha takviyesi yapmayı hedefleyen Beşiktaş'ta çalışmalar devam ediyor. Siyah-beyazlı ekibin Newcastle United forması giyen İngiliz yıldıza devre arasında imza attırabileceğini Başkan Serdal Adalı açıkladı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Vincenzo İtaliano yönetiminde yeniden yapılanan Beşiktaş'ta ocak ayında da transfer operasyonları devam edecek. Siyah beyazlı kurmaylar, yaz döneminin son günlerinde transferi için yoğun mesai harcanan Joe Willock'u 1 numaralı hedef olarak belirledi. Başkan Serdal Adalı, Newcastle United forması giyen İngiliz orta sahanın kış döneminde Kartal olacağını müjdeledi. Fotomaç'ın haberine göre, Başkan Adalı, 27 yaşındaki yıldızı Vincenzo İtaliano'nun çok istediğini belirterek şöyle konuştu:



20 MİLYON POUND İSTEDİLER



Joe Willock'un ailesini İstanbul'a getirdim. Ev seçtiler, en az 10 defa İtaliano ve Önder hocayla (Özen) görüntülü görüştüler. Ayrıca iki defa oyuncunun yanına gidildi. Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani. Hocanın isteyip de eksik kalan futbolcu Joe Willock oldu. O bölgeye transfer yapmaya ihtiyacımız var." Adalı Rangers forması giyen Nicolas Raskin için de girişimde bulunduklarını açıklamıştı.



SEZONA SÜPER BAŞLADI



Newcastle United ile olan kontratı sezon sonu bitecek İngiliz yıldız, sezona görkemli bir başlangıç yaptı. Premier Lig'de 5 maçta görev alan deneyimli orta saha, 2 kez ağları salladı. EFL Cup'ta ise 2 müsabakada forma şansı bulan Joe Willock 1 gol kaydetti. İngiliz oyuncunun şu ana kadar 3 golü bulunuyor.



YENİ SÖZLEŞME ÖNERİLEBİLİR



N.United yönetiminin, ofansa verdiği katkıyla teknik direktör Matthias Jaissle'nin gözüne giren Joe Willock'a yeni sözleşme önerme ihtimali olduğu belirtildi. İngiliz orta sahanın bu performansını sürdürdüğü takdirde Matthias Jaissle'nin Willock'u takımda tutmak istediği yönünde iddialar mevcut.

İKİ YÖNLÜ VE SKORER



İngiliz yıldızın oyun stili, Beşiktaş yönetiminin geçen yıl Spartak Moskova'ya sattığı Gedson Fernandes'i andırıyor. Box to box (ceza sahasından ceza sahasına oynayan orta saha) özelliğiyle oyunun hem savunma hem de hücum tarafını yerine getirebiliyor. Portekizli orta sahadan artısı ise skora verdiği katkı.



29. 4 MİLYON EURO ÖDEDİLER



Arsenal altyapısında yetişen Joe Willock futbol kariyeri boyunca sadece 2 kulüpte forma giydi. Siyah beyazlı kulüp, İngiliz orta sahaya büyük yatırım yapmıştı. Newcastle United 2021'de oyuncuyu renklerine bağlarken Arsenal'e 29.4 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



ÖNCELİK ORTA SAHA



Siyah beyazlı kulübün kış döneminde transferde izleyeceği yol haritası belli oldu. Beşiktaşlı kurmaylar, yoğun maç trafiğinde rotasyon yapma alışkanlığı bulunan teknik direktör Vincenzo İtaliano'nun raporu doğrultusunda hareket edecek. Beşiktaş yönetimin önceliği orta saha takviyesi. Joe Willock ve Nicolas Raskin en önemli transfer hedefleri.