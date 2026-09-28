Beşiktaş'tan geleceğe yatırım! Henüz 14 yaşında...

Beşiktaş Futbol Akademisi'ne 2012 doğumlu orta saha Idrissa Fadel Outtara'yı kattığını açıkladı. İşte detaylar...

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futboluna birçoğu yıldız olmuş binlerce sporcu kazandıran Beşiktaş Futbol Akademi, başta izleme birimimiz olmak üzere birçok kulübün izleme birimleri tarafından gelişimi yakından takip edilen, son olarak Güzelce Spor'da forma giyen 2012 doğumlu orta saha oyuncusu Fildişili Idrissa Fadel Outtara'yı kadrosuna kattı.

Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Serdar Topraktepe, sahip olduğu potansiyelle gelecekte Türk futboluna ve Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız sporcumuza "Beşiktaş Ailesi'ne hoş geldin" diyerek başarılar diledi." ifadeleri kullanıldı.