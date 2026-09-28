Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.