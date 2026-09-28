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Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 11 Ekim Pazar günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla başladı.

Giriş Tarihi:
Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları başladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

#Beşiktaş #Trendyol Süper Lig #BJK Nevzat Demir Tesisleri #Vincenzo Italiano #Kocaelispor
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