Beşiktaş'tan Raskin ısrarı! Ndidi yerine gelecek

Transfer döneminin son günlerinde Beşiktaş'a transferi son anda iptal olan Nicolas Raskin transferinde flaş bir gelişme yaşandı. Siyah-beyazlıların ocak ayında yeniden Belçikalı futbolcuyu transfer etmek için harekete geçeceği öne sürüldü. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Siyah beyazlı takımda ara transfer dönemi için orta saha takviyesi ön plana çıkmış durumda. Fotomaç'ın haberine göre, Wilfried Ndidi'den beklenen verimi alamayan ve Nijeryalı oyuncuyu iyi teklif geldiği takdirde devre arasında elden çıkarmak isteyen Beşiktaşlı kurmayların 1 numaralı ocak hedefi Nicolas Raskin... Teknik direktör Vincenzo İtaliano, alternatifsiz kalan Salih Özcan'ın 6 numarada fazla yıpranması nedeniyle ön liberoya mutlaka takviye talep ediyor.



FİKİR DEĞİŞTİRDİ



Siyah beyazlıların Nicolas Raskin dosyasını kapatmadığı ve kış transfer döneminde oyuncunun temsilcisi ve Glasgow Rangers ile yeniden masaya oturabileceği öne sürüldü. Beşiktaş'ın Belçikalı yıldız için hazırlayacağı teklif ve İskoç kulübünün Raskin için talep edeceği bonservis bedeli, transfer sürecinin belirleyici noktaları olacak. Yaz transfer döneminin son günlerinde 25 yaşındaki oyuncunun son anda fikir değiştirmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.



İTALYA MAÇINDA GÖZ DOLDURDU



UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Takımımızın bulunduğu grupta yer alan Belçika, İtalya'yı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Maça ilk 11'de başlayan Raskin, performansıyla beğeni topladı. 74 dakika sahada kalan yıldız oyuncu, yüzde 97 (31/32) pas isabeti, yüzde 100 (2/2) uzun top istatistikleriyle müsabakayı 6.7 reytingle tamamladı.



SKORA KATKI YAPAMADI



Belçikalı yıldız bu sezon İskoçya Ligi'nde 5, Lig Kupası'nda 2, Avrupa Ligi elemelerinde 2 olmak üzere toplam 9 maçta Glasgow Rangers forması giydi. 25 yaşındaki oyuncu şu ana kadar skora katkıda bulunamadı. Piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösterilen Raskin'in kulübüyle olan sözleşmesi Mayıs 2028'de sona erecek.