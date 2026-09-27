Beşiktaş'ta transferde sürpriz hamle! Mert Kömür...
Son dakika haberleri... Beşiktaş ocak ayı transfer dönemi için sürpriz bir ismi gündemi aldı. İşte detaylar..
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano önderliğinde milli arada hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak transferde de sıcak gelişmeler söz konusu.
Kadrosuna gelecek vaat eden genç yetenekleri katmak isteyen Beşiktaş'ta Mert Kömür listeye eklendi. Siyah-beyazlılar, Almanya'da Augsburg'da forma giyen 21 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor. Augsburg'dan yetişen Mert Kömür, bu sezon 5 maça çıktı.