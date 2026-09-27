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Beşiktaş'ta transferde sürpriz hamle! Mert Kömür...

Son dakika haberleri... Beşiktaş ocak ayı transfer dönemi için sürpriz bir ismi gündemi aldı. İşte detaylar..

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Beşiktaş'ta transferde sürpriz hamle! Mert Kömür...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano önderliğinde milli arada hazırlıklar sürüyor. Siyah-beyazlılarda son olarak transferde de sıcak gelişmeler söz konusu.

Kadrosuna gelecek vaat eden genç yetenekleri katmak isteyen Beşiktaş'ta Mert Kömür listeye eklendi. Siyah-beyazlılar, Almanya'da Augsburg'da forma giyen 21 yaşındaki 10 numarayı kadrosuna katmak istiyor. Augsburg'dan yetişen Mert Kömür, bu sezon 5 maça çıktı.

#Süper Lig #Almanya
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