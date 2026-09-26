Ara transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, ocak ayında yeni bir kanat takviyesi yapmak istiyor. Bu doğrultuda siyah beyazlılar, yazın da gündeme gelen Fares Ghedjemis için tekrardan devreye girdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK Spor haberi)

Beşiktaş, ocak ayında kadrosuna takviyeler yapmayı planlıyor. Başkan Serdal Adalı ve yönetim kurulu, kadrodaki eksik bölgeleri tamamlamak için yoğun mesai harcayacak. Bu kapsamda siyah-beyazlılar, İtalyan kulübü Frosinone'de forma giyen Fares Ghedjemis'i kadrosuna katmak istiyor. Transfer listesine eklenen 24 yaşındaki sağ kanat için ara transfer döneminde resmi teklifin yapılması amaçlanıyor. Frosinone ile Haziran 2028 yılına kadar sözleşmesi olan Fares Ghedjemis'in güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. 24 yaşındaki futbolcu, sağ kanadın yanında 10 numara ve sol kanatta da forma giyebiliyor. Genç oyuncu, bu sezon şu ana kadar 4 resmi maçta 228 dakika süre alırken, 1 de asist yaptı. 2024'ten beri Frosinone'de oynayan Ghedjemis, Cezayir Milli Takımı'nda da şans buluyor.



TARZI GHEZZAL GİBİ



Fotomaç'ta yer alan habere göre, Beşiktaş'ın takibinde yer alan Fares Ghedjemis, futbol tarzıyla siyahbeyazlıların eski yıldızı Rachid Ghezzal'ı anımsatıyor. 24 yaşındaki Cezayirli sağ kanat oyuncusu, vatandaşı gibi sol ayağını çok etkili kullanıyor. İçeri kat ederek oynayan Ghedjemis, Ghezzal gibi sağ kanatta etkili oluyor.



10 NUMARA DA OYNUYOR



Kartal'ın yakından izlediği Fares Ghedjemis, sağ kanadın yanında merkezde 10 numarada da şans bulabiliyor. Sol ayağını etkili kullanan Cezayirli yıldız; duran toplarda da sorumluluk alabiliyor. Ghedjemis; hücumda adeta bir joker gibi her yerde oynayabiliyor.