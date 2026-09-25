İtalyan basını, Juventus'un eski golcüsü Dusan Vlahovic'in yeni takımında gösterdiği performansa dikkat çekti. Haberde, Sırp forvetin kaydettiği 5 golle Juventus'un mevcut hücum oyuncularının toplamını geride bıraktığı belirtildi. Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic'in attığı gollerin toplamı ise 4'te kaldı.

Serie A devi Juventus'ta Dusan Vlahovic pişmanlığı yaşanıyor. Tutto Juve'de yapılan haberde, Sırp golcünün Juventus'un hücum hattından fazla gol attığına vurgu yapıldı. Haberde "Sırp golcü, ligde Çorum karşısında yaptığı hat-trick'in yanı sıra Fenerbahçe ve Amedspor maçlarında kaydettiği gollerle 5 gole ulaştı. Juventus'ta ise Kolo Muani, Woltemade, Conceiçao ve Alajbegovic'in toplam gol sayısı 4'te kaldı. Dusan Vlahovic, Juventus'tan Beşiktaş'a transferinin ardından kendisine yöneltilen eleştirilere cevap vermenin en iyi yolunu kısa sürede bulmuş gibi görünüyor" yorumu yapıldı.

YENİDEN AYAĞA KALKACAK

Tutto Juve'deki haberde ayrıca Sırp golcünün, İtaliano ile yeniden Türkiye'de bir araya geldiği hatırlatılarak "İkili daha önce Fiorentina'da birlikte çalışmış ve taraftarların büyük heyecan yaşamasını sağlamıştı. 26 yaşındaki Vlahovic, yeniden ayağa kalkmak istiyor. Beşiktaş'taki ilk rakamları bu hedef doğrultusunda ilerlediğini gösteriyor" denildi.