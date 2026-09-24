Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. İtalyan çalıştırıcı, Dusan Vlahovic'in kadroya katılma sürecinin perde arkasını ve Juventus'a giden Jhon Lucumi için yaşanan görüşmeleri anlattı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a özel açıklamalarda bulundu. Siyah-beyazlı takımın başındaki deneyimini değerlendiren İtalyan çalıştırıcı, sezon başında kadroya katılan Dusan Vlahovic'in transfer sürecine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Italiano ayrıca Jhon Lucumi için yapılan görüşmeler ve genç oyuncu Fabio Miretti'nin takıma katılma süreci hakkında da konuştu. İşte Italiano'nun röportajı:

Vlahovic'i nasıl ikna ettiniz ve şu an nasıl bir performans sergiliyor?

"İmza attığım gün onunla konuştum. Juventus'tan ayrıldığı için durumunu anlamak istedim. Önemli kulüplerden çok sayıda teklif almıştı. Bana, eğer bu görüşmeler gerçekleşmezse yeniden iletişime geçeceğimizi söyledi. Kulüp de onu kadromuza katmaya çalışmam konusunda benimle aynı fikirdeydi. Sonunda hâlâ büyük değere ve parlak bir geleceğe sahip 26 yaşındaki bir oyuncuyu transfer ettik. Kendine geldiğinde birkaç yıl önceki Vlahovic'e geri dönebilir. Şu ana kadar ligde 4 maçta 5 gol attı. Onu tam kapasitesine ulaştırmaya çalışıyoruz. Dusan'ın Avrupa futboluna vereceği daha çok şey var, henüz çok genç."

Sizce Juventus'ta neden daha fazla forma şansı bulamadı?

"Bilmiyorum... Ancak sonunda rakamlarına baktığınızda birkaç gol attığını görüyorsunuz. Yani kötü bir performans sergilediği söylenemez. Sakatlıklar ve takım içerisindeki bazı durumlar elbette ona yardımcı olmadı."

Kariyerinizde Vlahovic dışında üst düzey yalnızca bir santrfor çalıştırdınız. Altı ay Fiorentina'da, şimdi de Türkiye'de. Bunun sonuçlarınızı olumsuz etkilediğini düşünüyor musunuz?

"Fiorentina'daki o altı ayda inanılmazdı; 20 maçta 20 gol attı. Eğer ayrılmasaydı o sezon daha fazlasını yapabileceğimize inanıyorum, gerçi yine de iyi bir sezon geçirdik. Sonraki yıllarda değerli forvetlerle çalıştım ama onun seviyesinde bir oyuncuyla karşılaşmadım. Yine de Fiorentina ve Bologna'da geçirdiğim beş yılda çok büyük bir iş çıkardığımızı ve önemli hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Bologna ile İtalya Kupası'nı kazandım, bu tarihi bir başarıydı. Ancak bunun 50 yıldır kazanılamayan bir kupa olması nedeniyle değil, bizim üst düzey bir takım olmamamız nedeniyle önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Vlahovic gibi bir oyuncum olmadan da olumlu işler yaptık. Castro, Jovic, Cabral, Piatek ve Dallinga gibi hepsi iyi oyuncular olan forvetlerle çalıştım ancak Fiorentina'daki Dusan farklı bir şey ortaya koydu."

Peki Miretti?

"Son maçta ikinci yarıda oyuna girdi ve karşılaşmayı değiştirdi. Sakatlanmıştı ve iki hafta boyunca kendisinden yararlanamadım. Sonrasında toparlandı ve sadece iyi değil, çok daha fazlasını yaptı. Onu çok istiyordum çünkü burada dört tane 23 yaş altı oyuncu bulundurmanız gerekiyor ve Fabio'nun Serie A'da 100 maçı var. Bu paketi tamamlamamız gerekiyordu ve transferi için çok uğraştım. Çok büyük bir yeteneği var. Juventus'ta biraz geri planda kalmıştı ve biz de bu durumdan faydalandık. Orta sahada birçok farklı pozisyonda oynayabilir. Önceki akşam beni şaşırttı, harika bir maç çıkardı."

Lucumi'yi de transfer etmeyi denediniz mi?

"Evet, onu düşünmüştük ancak Jhon'un çok iyi teklifleri olduğu için bu fikirden vazgeçtik. Mevcut kadromuzu koruduk ve bir genç oyuncu ekledik."

Beşiktaş'tan önce İtalya'da görüştüğünüz bir kulüp oldu mu?

"Diyelim ki evet, ancak hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Avrupa'daki bazı takımlarla önemli görüşmeler yaptım. Benfica yöneticileriyle çok güzel bir görüşme gerçekleştirdim. Bu görüşme biraz ufkumu açtı çünkü yurt dışında çalışmaya pek sıcak bakmıyordum. Birkaç gün sonra Beşiktaş beni arayarak önemli bir proje sundu. Ben de birkaç ay öncesine kadar hiç düşünmediğim bu maceraya atılmaya karar verdim. İtalya'da kalmak ve büyük hedeflere ulaşmaya çalışmak istiyordum. Ancak hikâye farklı gelişti."

Çalıştırdığınız ve gönlünüzde yer eden üç oyuncu kim? En iyileri kimler?

"Takım kaptanlarımla aram çok iyi. Birkaç gün önce Biraghi ile konuştum. Ayrıca Spezia'dan Terzi ve De Silvestri ile de görüşüyorum. En iyisi ise şu anda benimle birlikte: Dusan. Fiorentina'da geçirdiğimiz o altı ayda bana verdikleri nedeniyle onu en başa koyuyorum. Diğerlerine de büyük saygı duyuyorum. Umarım bir şampiyon gibi davranmaya devam eder."

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