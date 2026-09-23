Yaptığı eklemelerle Trendyol Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde gündemine aldığı isim ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Genoa forması giyen stoper oyuncusu Johan Vasquez ile ilgilendiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde savunma hattı için Avrupa'dan önemli bir ismi gündemine aldığı ortaya çıktı. Siyah-beyazlıların, Serie A ekiplerinden Genoa'da forma giyen Johan Vasquez için temas kurduğu belirtildi.

ROMA TRANSFERE YAKLAŞMIŞTI

Posta Deportes'te yer alan habere göre, 27 yaşındaki stoper oyuncusunun transferi konusunda en ciddi girişimin ise Roma'dan geldiği ifade edildi. Roma'nın, Dünya Kupası öncesinden itibaren Vasquez'in transferi için görüşmeler yürüttüğü ve anlaşmaya en fazla yaklaşan kulüp olduğu aktarıldı. Ancak İtalyan ekibinde yaşanan sportif yapılanma değişikliği transferin gerçekleşmesine engel oldu.

Roma'da sportif direktör Frederic Massara'nın görevinden ayrılmasının ardından transferdeki önceliklerin değiştiği belirtildi. Bunun üzerine Meksikalı futbolcu Genoa'da kalmaya devam etti.

JUVENTUS, ATLETICO VE FRANKFURT'UN DA LİSTESİNDEYDİ

Öte yandan Vasquez için Juventus, Atletico Madrid ve Eintracht Frankfurt'un da devreye girdiği kaydedildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Genoa formasıyla 6 maçta oynayan Vasquez, 2 gol kaydetti. Meksikalı oyuncunun Genoa ile sözleşmesi 30 Haziran 2028'e kadar devam ediyor.

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