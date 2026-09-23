Beşiktaş yaz transfer döneminde kadrosuna katmayı planladığı ancak olumlu sonuç alamadığı Joe Willock için yeniden devreye girdi. Siyah-beyazlılar, 27 yaşındaki İngiliz orta saha için ocak ayında Newcastle United’a resmi teklif yapmayı planlıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Transfer çalışmalarına başlayan Beşiktaş, devre arası için hazırlıklarına hız verecek. Fotomaç'ın haberine göre, yaz transfer döneminde orta sahaya transfer edilmek istenen Newcastle United'ın İngiliz yıldızı Joe Willock'tan vazgeçmeyen Kara Kartal, ocak ayında harekete geçecek. Orta sahada 8 ve 10 numarada forma giyen 27 yaşındaki futbolcuyu Vincenzo İtaliano da çok beğeniyor.



SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR

Newcastle United ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Willock'un piyasa değeri 14 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu sezon Newcastle United ile şimdiye kadar 7 resmi maça çıkan tecrübeli onrta saha oyuncusu, rakip filelere 3 gol bıraktı. Bu sezon resmi maçlarda toplamda 442 dakika sahada kalan Willock'u Avrupa'da en ciddi takip eden kulüp Beşiktaş oldu.



ARSENAL'DE YETİŞTİ



Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Joe Willock, Arsenal altyapısında yetişti. 2015'ten itibaren İngiliz ekibinin altyapısında forma giyen Willock, 2021'den bu yana Newcastle United'da oynuyor. İngiliz orta saha, Newcastle'da 189 resmi maçta 22 gol attı, 11 asist yaptı.