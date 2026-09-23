Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Başkan Adalı'nın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah beyazlıların gündemine dair A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Başkan Adalı'nın açıklamalarına haberimizden ulaşabilirsiniz

İŞTE O SÖZLER:

"Yorumlar görüyorum arada sırada. Biliyorsunuz Sergen Hoca'yla yolları ayırdıktan sonra çok kısa bir müddet sonra Önder hocayla oturduk. İşin aslında Önder Hoca bir sene önce başlayacaktı. Yani Ole hoca ile beraber çalışma programı vardı. Kısmet olmadı. Sergen hoca başka bir ekiple çalışacağını söyleyince Önder hocayla da ilk oturduğumuzda ilk şeyimiz, 'Hocam, bir an önce şu hoca işini halletmeniz lazım.' Belki yarın dedi, tekrar bir buluşalım. Bizde de mevcutta olan ekibin de yaptığı bir teknik direktör çalışması vardı. Dedim beraber, dedi bir oturalım, bir maç yapalım, hangisinde anlaşırsak. Yani mesela Önder hocanın listesinde de bizimkilerin yaptığı listede de aşağı yukarı üçer hoca çakışıyordu. Bunların bir tanesi de Italiano'ydu. İlk aradık. Italiano'nun hem menajeri hem avukatı. Bologna'da daha mukavelesini de feshetmemişti biz aradığımızda. Evet, biliyorum. 'Ya biz Bologna ile bugün ya da yarın bu feshedeceğiz. Başka bir kulüple, Napoli ile anlaşıyoruz' gibi. Biz söyleyince biz diğer alternatife yöneldik. Önder hoca yurt dışında diğer hoca adayıyla görüşürken Italiano'nun Napoli ile olan görüşmelerinde aksilik çıktığı haberi geldi bir ortak, bir arkadaşımız tarafından. Bir gün içinde Önder hoca ben, 'Geçeyim buradan İtalya'ya' dedi. İşte birazcık da anlayışımızı rast getirdi. Yüzümüze baktı diyorum ben. İki günün içinde işte iki gün Önder Hoca kaldı Roma'da, sonra ben gittim. İki gün de beraber oturduk konuştuk. Anlaştık, aldık geldik. Ama diğer hocayla, yani Önder Hoca'nın diğer hocayla görüşmeleri de sona gelmiştik."

"İki günde birazcık İtaliano'ya Beşiktaş'ı, hedeflerimizi, projeyi anlatınca sonradan da ben gittim. Bir ikinci günde de, bindik, aldık geldik. Napoli Başkanı'na teşekkür ederim."