Vincenzo Italiano'dan rotasyon açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amed SF deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte Italiano açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş, Amed SF deplasmanına konuk oluyor. Karşılaşma öncesi siyah-beyazlı ekipte Italiano açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER

"Puanlar almak istiyoruz. Güzel geçmesini istiyoruz maçın. Bugüne çalıştık ama süremiz azdı. Bazı oyuncular yorgundu, bu yüzden değişiklik yaptık. Bu değişikliklere rağmen iyi iş çıkaracağımızı düşünüyorum. Liderlik ihtimali bizim için çok iyi bir motivasyon, bizi ekstra olarak iteceğini düşünüyorum. Poku da kendi çok geliştiren bir oyuncu. Son zamanlarda maça girdi yedekten ve hep iyi iş çıkarttı. Cerny de bu dönemlerde çok maç oynadı, o yüzden de tabii ki de bir yorgunluğu var. O yüzden de şu anda şans Poku'da. Bugün kendini gösterecektir, buna inanıyorum. Çünkü kendisi gerçekten çok hızlı bir oyuncu. Takım için kendi fedakarlık yapan oyuncu. Birebirleri ofansif olarak çok iyi olan bir oyuncu. İlhan da aynı şekilde öyle, İlhan'ın da birebirleri çok kuvvetli. Ve bugün Amed'e karşı deplasmanda oynuyoruz. Amed de iç sahada gerçekten çok çok ama çok tehlikeli bir takım. Bugün de onlar iyi iş çıkartacaklarını düşünüyorum. Bugün belki takım olarak acı çekeceğiz, belki buna hazır olacağız, fedakarlık yapacağız. Buna hazırız hepimiz ve bunları yaptıktan sonra da iyi bir maç çıkartıp iyi bir sonuç almak istiyoruz."